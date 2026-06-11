“La Justicia va a poner punto final”: el Gobierno respaldó a Manuel Adorni tras presentar su declaración jurada

Después de la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni ante la Justicia por la causa de presunto enriquecimiento ilícito, el Gobierno nacional activó un fuerte operativo de respaldo político. Desde la Casa Rosada salieron a validar las explicaciones del jefe de Gabinete, asegurando que los tribunales pondrán fin a las denuncias en su contra.

La reacción del oficialismo estuvo liderada por el propio presidente Javier Milei, quien utilizó su cuenta oficial en la red social X para amplificar y convalidar los mensajes de defensa de su entorno. El mandatario respaldó el contraataque de La Libertad Avanza (LLA) hacia las críticas de la oposición y el tratamiento periodístico del caso.

Entre los descargos respaldados por el jefe de Estado, se destacó el del director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia de la Nación, Santiago Oría. “Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó clarísimo que no robó”, manifestó el realizador, quien arremetió contra el tratamiento público de las finanzas del funcionario y defendió su encuadre en el Régimen Simplificado de Ganancias establecido por la Ley N° 27.799. “La Justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que Manuel es inocente”, enfatizó.

La reacción de Javier Milei y las críticas de La Libertad Avanza al periodismo

La estrategia de defensa del bloque libertario apuntó de manera directa contra la cobertura mediática de la causa. En sintonía con el ala dura de la Presidencia, el diputado nacional de LLA, Sergio “Tronco” Figliuolo, cuestionó la celeridad con la que se evaluó el patrimonio del jefe de ministros antes de que se expidieran los tribunales federales.

“Lo juzgaron, lo condenaron y le dieron perpetua en vivo 24/7: el tribunal superior de los medios de comunicación”, cuestionó el legislador respecto a los cuestionamientos que recibió Adorni desde el inicio de la investigación judicial.

La causa por enriquecimiento ilícito: qué hará la Justicia con las billeteras de Manuel Adorni

El respaldo unánime del arco de Gobierno se produjo pocas horas después de que Adorni rompiera el silencio en una entrevista televisiva para detallar la trazabilidad de sus bienes. El jefe de Gabinete justificó la evolución de sus activos mediante el rendimiento de US$300.000 obtenidos en el mercado de Bitcoin entre 2013 y 2018, en una etapa previa a su llegada a la función pública.

“No soy un chorro y todo lo hice en la actividad privada; jamás en mi vida tuve un cargo público hasta el 10 de diciembre de 2023, ni mi mujer ni yo”, había planteado el ministro para desactivar el foco de la denuncia.

Según fuentes de los tribunales de Retiro, la investigación penal se encuentra bajo la órbita de la fiscalía federal a cargo de Gerardo Pollicita. La documentación aportada por la defensa de Adorni incluye las «llaves» de acceso a las ocho billeteras virtuales en las que se cursaron los movimientos de criptomonedas, elementos técnicos que el fiscal evaluará en las próximas semanas para acreditar formalmente la existencia de dichos fondos y dar el cierre definitivo al proceso.