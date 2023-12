La oposición rechazó la acusación de Javier Milei de supuestas coimas: «es muy grave, debería denunciarlo»

El presidente Javier Milei afirmó ayer que llamaría a un plebiscito si el Congreso rechaza el DNU de desregulación de la economía y apuntó contra los legisladores que «buscan coimas» a cambio de votos, al destacar que el decreto «apunta contra los corruptos» que quieren «agarrar un negocio negociando alguna ley». Las declaraciones ya generaron reacción de los legisladores de la oposición por las graves acusaciones del presidente.

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Germán Martínez rechazó hoy las declaraciones del presidente Javier Milei en relación a que legisladores puedan pedir coimas para tratar leyes, y lo instó a formular una denuncia al respecto.

«Muy grave» la actitud presidencial teniendo en cuenta que «Milei fue diputado hasta hace pocos días», escribió Martínez desde su cuenta en la plataforma X. «Si conoció o conoce algún pedido de coimas o soborno en la Cámara de Diputados debería denunciarlo. Un fiscal tiene que actuar de oficio y exigir urgentes explicaciones. Si no, impulsaremos una denuncia», añadió y se despidió con que «no vale todo».

En el mismo sentido se expresó la diputada del Frente Renovador Mónica Litza, quien también recordó el pasado reciente de Milei como legislador. “Presidente Milei, lo de coimas en el congreso lo dice con conocimiento de causa? Le recuerdo que antes de ser presidente usted fue legislador. Para apoyar la eliminación del impuesto a las ganancias usted cobró una coima? O por alguna otra votación? Por eso sorteaba su dieta?”, se preguntó la diputada por la provincia de Buenos Aires.

Desde el Senado, una de las que se expresó fue Carolina Moises, representante de Jujuy de Unión por la Patria. En un extenso hilo en la red social X, la legisladora le pidió “prudencia” al mandatario en sus declaraciones.

No nos apretás, no somos tan débiles https://t.co/r2Cun6lk9y — silvia sapag ⭐️⭐️⭐️ (@silviasapag) December 27, 2023

“Tiene responsabilidades públicas y por Ley está obligado a denunciar actos ilícitos que usted tenga conocimiento. No puede amenazar, ni injuriar a los representantes electos, salvo que tenga las pruebas correspondientes de lo que acusa… Pretender ensuciar nuestra tarea como legisladores para apretarnos es un acto se cobardía y solo demuestra su propia debilidad en las Cámaras legislativas”, afirmó.

Por otra parte, la exsenadora y exdiputada nacional por Neuquén Silvia Sapag expresó su rechazo a los dichos del presidente. Retuiteó los dichos de la senadora Moises y lanzó una dura advertencia primero «No nos apretás, no somos tan débiles». Luego compartió el video de Milei donde formula la polémica frase y respondió con otra dura acusación. «Es lo que hacías vos, no yo, no nosotrxs», escribió.

Es lo que hacías vos, no yo, no nosotrxs https://t.co/NkAHtglcBD — silvia sapag ⭐️⭐️⭐️ (@silviasapag) December 27, 2023

Más allá del peronismo, desde la Coalición Cívica se expresó la diputada Paula Oliveto, quien además de destacar que el mandatario aún no envió el DNU al Congreso, advirtió que si efectivamente hubo pedidos de coimas, debería denunciarlo.

“El presidente no mandó ningún proyecto de ley. Pero si hay legisladores que le pidieron coimas tiene que denunciarlo, porque esa es su obligación y porque el pueblo tiene derecho a saberlo. Si no lo hace sería una bravuconada no digna de su investidura”, afirmó Oliveto.