La paritaria en Río Negro se concentró en el pago de las recategorizaciones adeudadas, pero no hubo definiciones

En la Función Pública se juntaron funcionarios con representantes de ATE y de UPCN. Foto: Marcelo Ochoa.

En la Función Pública, el gobierno rionegrino y los gremios UPCN y ATE evaluaron la deuda que existe con los estatales provinciales por la promoción automática de categoría, que prevé el Estatuto de Empleados Públicos.

En la paritaria se corrigió inicialmente el número de agentes porque, inicialmente, se preveía cerca de 3.000 pero, al final, llegaron a 4.630 que corresponden al ministerio de Salud. Incluso, en la reunión, la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, transmitió la decisión de “avanzar en ese pago”, pero no adelantó números de los retroactivos adeudados por las promociones. El monto resta sea definido por Salud, indica el acta.

También se consigna que los “agentes se encuentran recategorizados al día”. Puntualmente, el análisis se concentra en los montos salariales diferenciales por las nuevas categorías que se fueron acumulando porque no fueron liquidadas.

Además, Lastra aclaró en la Función Pública que los adicionales abonados serán los históricos, es decir, serán los montos originales y no habrá actualización.

En ese sentido, el cálculo de Salud indica un total adeudado por la recategorización cercano a los 1.700 millones de pesos. Así, esa cantidad global proyecta un promedio del retroactivo por cada agente de unos 380.000 pesos.

Los funcionarios -la secretaria Lastra y sus pares Natalia Crociati (Hacienda) y Natalia Almonacid (Gobierno)- no ofrecieron precisiones de la forma de cancelación de esas obligaciones pendientes y desde cuándo se cumplirían.

El acto no indica plazos y, luego, la información gubernamental ratifica exclusivamente el “pago de los montos retroactivos pendientes”, que “demandará una importante inversión provincial”. Pero, no se refiere ningún número.

Tampoco existe confirmación de nueva paritaria, salvo quedar pendiente para una próxima reunión los aumentos salariales a partir de mayo.

Las partes sindicales fueron Mónica Miranda por UPCN y Leticia Lapalma por ATE. En el análisis, la primera insistió en puntos salariales, como la “incorporación de las sumas no remunerativas al básico” y que la “creación de adicionales” se cumpla en el ámbito paritario.

Por su parte, Lapalma reiteró que “se abone el ítem «‘tarea crítica» para el personal de SENAF y del ministerio de Desarrollo Humano, como también, se flexibilicen los topes de horas extras.

Finalmente, según el acta, ambas representantes sindicales reiteraron la “necesidad de que se ponga fin a la precarización laboral y a los contratos precarios, otorgando estabilidad plena a los agentes estatales con el consecuente pase a planta permanente”.

En su comunicado, UPCN remarcó que el gremio fue convocado «a una reunión sin una sola propuesta salarial concreta». Agregó que el «Gobierno se llena la boca hablando de compromisos», pero «la realidad es que para los empleados públicos hoy no hay plata».

ATE resaltó, además de su pedido del «blanqueo de la suma por reparación 2025» y «la contratación de trabajadores bajo modalidades informales en varios organismos».