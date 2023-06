El balance político del oficialismo provincial en el Alto Valle Oeste de Río Negro da “números rojos”. Los datos objetivos son claros: se perdió un municipio y no se recuperó ninguno. Claro que cada localidad tiene sus particularidades y análisis que merecen profundizar sobre las contingencias políticas que desencadenan en la situación actual.



Las contundentes derrotas en Catriel y en Cinco Saltos marcan el pulso de la caída del caudal de votos de Juntos Somos Río Negro (JSRN) en el corredor del oeste. Incluso la victoria en Cipolletti dejó un sabor agridulce y no terminó de convencer al líder del partido y gobernador electo Alberto Weretilneck.

Tal vez el triunfo en Fernández Oro fue la mejor performance de JSRN en este sector. Juntos también mantuvo el municipio de Contralmirante Cordero. Resta definir las elecciones enCampo Grande que aún no definió la fecha de los comicios.



El balance es negativo y “preocupante”, así se los hizo saber el presidente del partido en el encuentro de la semana pasada en Fernández Oro con los principales referentes del movimiento provincial. La pérdida de confianza tiene varias y múltiples lecturas.

Weretilneck hizo una fuerte autocrítica, pero también se explayó sobre el impacto que tiene sobre los oficialismos la crisis económica y social que vive el país en un año electoral. También los coletazos de la pandemia se hicieron sentir en las urnas. Si bien ganaron algunos oficialismos, no es un dato menor que no hubo reelecciones en ninguno de los distritos que forman parte de los 130 kilómetros que une Catriel con Fernández Oro.

Cipolletti

Cipolletti es la plaza más importante no sólo por el caudal de votos, sino principalmente por su ubicación estratégica en la zona del Alto Valle. El triunfo de Rodrigo Buteler se explica principalmente por el “gran acuerdo” que propició Weretilneck y que recibió un gran caudal de votos de Nos Une Río Negro. La victoria fue festejada a medias y un llamado de atención para la fuerza provincial.



Incluso el senador le delegó la tarea al joven abogado de “hacer olvidar” a Aníbal Tortoriello, principal opositor y hombre fuerte de la política local. El oficialismo sabía que el escenario político local era complejo por la caída en la imagen del actual mandatario Claudio Di Tella. Si bien mejoró en el último año, no le alcanzó para buscar una reelección y por eso el partido apostó al exministro de Gobierno provincial que tuvo como principal eje de campaña la “energía joven” y el recambio generacional en la política local.



La victoria sobre la candidata de Tortoriello, Valeria Lo Cacciato, fue apenas de 4 puntos y tal vez otro hubiese sido los resultados sin el apoyo de los sectores peronistas que se aliaron al JSRN. Tanto es así que en la votación a concejales Juntos por el Cambio superó por 10 puntos a JSRN.

Catriel

Catriel fue la derrota más fuerte para el oficialismo. No sólo perdió en primera vuelta, sino que culminó con un proceso de 12 años que comandaron entre el diputado provincial Carlos Johnston y la actual intendenta Viviana Germanier.



El veterinario intentó ir por su tercer mandato pero cayó por más de 25 puntos en manos de la peronista Daniela Salzotto, también legisladora provincial. Este resultado histórico, el peronismo no comanda el Ejecutivo desde los noventa, también marca un quiebre en la representación provincial de la ciudad más al norte de la provincia.



Es que en la próxima Legislatura provincial Catriel no tendrá representantes. A pesar de los 12 años y todos los logros que tuvo el oficialismo empezando por el reconocimiento del aporte del 6,5 de las regalías petroleras, no formó nuevos líderes para darle continuidad a un proceso que también surgió de una fuerte crisis local tras los 20 años de gobierno de la radical María Rosa Iémolo. No es casual que nadie de Catriel haya formado parte de la lista provincial.



En este caso no fue sólo el impacto de la pandemia y la crisis actual, también se entiende en la poca presencia que tuvo la actual gobernadora Arabela Carreras en la localidad y las críticas a la gestión de Germanier. La mandataria provincial no participó de ninguno de los aniversarios, una política muy distinta a la que eligió Weretilneck para tener presencia en esa localidad entre 2011 y 2019.

Cinco Saltos

Algo similar pasó en Cinco Saltos. La actual intendenta Liliana Alvarado fue muy crítica con la gestión de Carreras en materia de políticas provinciales. Dijo que fue la razón por la cual no se abrazó al “gran acuerdo” que propició Weretilneck para ganar las elecciones del pasado 16 de abril.

Sin embargo, hubo conversaciones para “enderezar” el vínculo después del 10 de diciembre. Pero Alvarado perdió las elecciones municipales el 11 de junio pasado en manos de Enrique Rossi, que ganó con un partido vecinalista. La candidata de JSRN María Elena Vogel apenas logró un cuarto puesto a pesar de la gran presencia del senador en las últimas semanas de la campaña electoral.



Cinco Saltos fue una de las ciudades que más sufrió el impacto de la pandemia por el coronavirus. En uno de los picos de contagios se viralizaron videos de los catres donde los pacientes eran atendidos en la guardia del hospital local.



En Contraalmirante Cordero sí se impuso el oficialismo con la contundente victoria de Horacio Zúñiga que venció con más del 40% de los votos, en una de las localidades con menor caudal de votos en el corredor. Algo similar pasa Campo Grande que debe definir su fecha de elecciones municipales.



Además perdió una banca en la Legislatura por la zona, tendrá 2 desde el 10 de diciembre: Lucas Pica que repite y Lorena Yensen actual concejala de Cipolletti.

Resta definir las fechas de elecciones en Campo Grande

De los seis distritos que conforman el Alto Valle Oeste sólo resta definir las elecciones en Campo Grande.

El actual intendente Ariel Rivero informó que el Concejo Deliberante todavía no definió la fecha para los comicios. Tampoco si volverá a ser candidato. Rivero, exlegislador provincial y con pasado peronista, fue candidato a gobernador el pasado 16 de abril por el partido de Javier Milei. Quedó en cuarto lugar con el 8% de los votos.

Campo Grande está conformado por cuatro distritos: Labrador, San Isidro, Villa Manzano y Sargento Vidal. Rivero y Pedro Dantas -actual diputado nacional- se alternaron la intendencia de la ciudad en los últimos 20 años. El actual intendente también lo fue entre 2003 y 2011, mientras que el actual diputado nacional (Nos Une Río Negro) lo hizo entre 2011 y 2019.



Dantas formó parte del “gran acuerdo” de Weretilneck de cara a las elecciones a gobernador.

Sin fecha de elecciones confirmadas, tampoco se definió quiénes serán los candidatos a la intendencia de la localidad rionegrina.