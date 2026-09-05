Aniversario de Roca 2026: desde que hora habrá colectivos este fin de semana para asistir al evento

Aniversario de Roca 2026: ¿desde que hora habrá colectivos este fin de semana?

El municipio de Roca dará inicio a los festejos por el aniversario de la ciudad este fin de semana. Se trata de una nueva edición que se hará en el paseo del Canal Grande «Carlos Soria» con una gran grilla de actividades.

Para que no te pierdas nada, se habilitó el servicio de colectivos urbanos con mayor frecuencia para agilizar el traslado de personas para asistir y regresar una vez terminadas las funciones.

Durante este sábado y domingo, la ciudad contará con gran variedad de actividades para todas la familia. Durante dos días los ciudadanos podrán participar de espectáculos, puestos feriales, juegos, sorteos y propuestas gastronómicas.

Ante la espera de miles de personas de Roca y alrededores, se dispuso que el servicio de transporte urbano sumará mayor frecuencia y horarios para arribar al Canal Grande. La iniciativa se tomó para facilitar el traslado de los vecinos que deseen acercarse al Paseo Aniversario.

¿En qué horarios estará disponible el transporte urbano para el Aniversario de Roca?

Desde la Cooperativa 1 de Septiembre se detalló que el servicio de colectivos con destino al festival del aniversario iniciará a partir de las 16. Las unidades realizarán el traslado una vez por hora, hasta la finalización del evento.

Precisaron que el día sábado 6 de septiembre hasta las 16, el servicio será con horarios de día sábado.

La empresa aclaró que las paradas habilitadas para utilizar el transporte estarán situadas en Av. Roca, entre las calles Palacios y Gelonch.

A su vez, mencionaron a los usuarios que al momento de utilizar el servicio, se podrá abonar con tarjeta sube de forma normal.