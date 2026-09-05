Continúa la remodelación total de una plaza en un tradicional barrio de Cutral Co

Uno de los espacios públicos más grandes que tiene Cutral Co, en el barrio 25 de Mayo, mantiene a buen ritmo la obra de remodelación total. De no existir inconvenientes, en un mes y medio estará finalizada. Los trabajos se ejecutan en un total de 13 mil metros cuadrados, que ejecuta el municipio cutralquense.

En esta etapa ya están instalados los juegos para niños que coinciden con los que existen en las demás plazas de la ciudad, acorde a las características exigidas en cuanto a los materiales.

Este espacio público que se ubica entre Los Copihues, Los Fresnos, Los Groselleros y Los Álamos, es un amplio predio cuyo nombre oficial es la plaza de la Salud. Sin embargo, el uso que hicieron durante algunos años, principalmente, los adolescentes y jóvenes, se denominó El Verde.

Los trabajos consisten en la ejecución de todas las veredas internas a nuevo. Se instaló el sistema de riego como lo tiene el resto de las plazas de la ciudad y contará, además, con un playón polideportivo. Desde el municipio se informó que el lugar contará con el sistema de iluminación tipo LED.

Debido a la amplia superficie del lugar, también tiene contemplado el playón polideportivo en uno de los sectores que podrá ser utilizado por quienes deseen la práctica de deportes. Por otra parte, se diseñará el área que tendrá como objetivo la realización de actividades físicas. En estos casos se instalan los aparatos como caminadores o aquellos que permiten realizar la fuerza de brazos, por ejemplo.

La plaza de la Salud o conocida como El Verde tiene un proceso de remodelación total (Foto: Gentileza)

Las áreas delimitadas con sitios verdes para el uso de los habituales picnics y de descanso, también figuran establecidos. El barrio 25 de Mayo es uno de los más tradicionales que se construyeron al sur del canal colector de crecidas y formó parte de un complejo habitacional que tiene en su interior diferentes espacios que quedaron sin edificar y fueron acondionados como plazoletas.

Sin embargo, la principal plaza es la que ahora está en obra. Hubo demanda de los vecinos del sector desde hace mucho tiempo, porque estaba deteriorada y no presentaba sectores seguros, por la falta de iluminación. Esta es la primera vez que se encara una obra de remodelación total de su superficie, por lo que los habitantes del sector tienen expectativas en que pueda nuevamente volver a habitarse.

«Este es un barrio que siempre utilizó mucho esta plaza. Tratamos de hacer una obra integral no solamente para el deporte, sino también con actividades físicas para la tercera edad, juegos para los niños de distintas edades, espacios verdes», dijo el intendente Ramón Rioseco al término de un recorrido que hizo por el lugar.

Allí confirmó que se espera concluirla en 45 días, lo que coincidirá con el mes aniversario de la ciudad. Por otra parte, Rioseco especificó que se ejecutan trabajos en la plaza del barrio Unión que está situado al lado de 25 de Mayo. La presidenta barrial, Miryam Muñoz, demostró la alegría al ver el estado de avance de la obra.

«Los vecinos me enviaron fotos del sistema de iluminación, por ejemplo, cuando prendieron todas las luces y quedó hermoso. Estamos muy agradecidos», refirió.