Finalizó en San Javier la campaña provincial «Se Planta» para recuperar el sauce criollo

En el balneario de San Javier la actividad se desarrolló este viernes. Foto: gentileza.

La campaña provincial de reforestación del sauce criollo «Se Planta» finalizó este viernes en el balneario de la comuna de San Javier, próxima a la capital provincial.

Organizada por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, en los últimos día se desarrolló esta actividad en distintos puntos ribereños de Río Negro con el objetivo de repoblar las costas con esta especie nativa.

Con la participación de autoridades provinciales y locales, alumnos de istituciones educativas y vecinos se plantaron 156 ejemplares y la jefa comunal Gladys Almuna expresó su satisfacción por la actividad. Dijo que «estamos re contra contentos, ellos (por los participantes) van a saber y van a trabajar sobre lo que estamos defendiendo: el Sauce Criollo».

Almuna agradeció especialmente la presencia y el trabajo dela Empresa Forestal de Río Negro (Emforsa) y destacó el acompañamiento del ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy; del secretario de Agricultura de la provincia, Lucio Reynoso y del legislador Marcelo Szczygol.

La jornada también incluyó un taller destinado a estudiantes de la Tecnicatura Superior en Producción Agropecuaria del ITS N.º 1, CEPJA N.º 53 y alumnos de la Escuela Primaria N.º 3, promoviendo el conocimiento y cuidado de esta especie nativa.

Una especie en estado de vulnerabilidad

El sauce criollo crece a la orilla de los ríos que recorren la Estepa Patagónica y forma parte del patrimonio natural, histórico y cultural de Río Negro. Sus raíces contribuyen a sostener las riberas, reducir la erosión y conservar el equilibrio de los ecosistemas asociados a los ríos, ayudando a proteger un recurso esencial para la producción. Actualmente, la especie se encuentra en situación de vulnerabilidad ambiental.

Además de su importancia ambiental, la especie tiene un fuerte valor histórico y social. Los pueblos originarios aprovecharon su madera y sus fibras para distintos usos cotidianos, mientras que los primeros pobladores lo utilizaron para construir viviendas y establecerse en la región.

La campaña fue organizada por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, a través de la Dirección de Valles Irrigados, y la Asociación Civil Sauce Nativo, con el acompañamiento de Emforsa, los municipios de General Fernández Oro, Choele Choel y Viedma, la Comuna de Fuerte San Javier, el Vivero Municipal Provincial de Viedma, el Departamento Provincial de Aguas, el INTA, la Asociación Civil Guardianes del Río Negro y la Reserva Natural Puerto Viejo.

El trabajo articulado busca generar conocimiento sobre el desarrollo de la especie y fortalecer su potencial productivo para las cadenas de la madera y la industria celulósica, a través de la selección genética y ensayos en viveros.

Se indicó que la Provincia lleva adelante acciones de relevamiento de ejemplares, rescate de material genético, viverización, producción de plantas y planificación de campañas de restauración, consolidando una estrategia de conservación y fortaleciendo el conocimiento científico sobre el sauce criollo.