Elevan a amarilla la alerta por la actividad en el Volcán Villarrica: el gobierno de Chile sigue de cerca su evolución

El volcán está ubicado en la región de La Araucanía, a unos 90 kilómetros de Junín de los Andes en línea recta.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) elevó la Alerta Técnica del volcán Villarrica a color amarilla, luego de un análisis de datos brindados por la Red Nacional de Vigilancia Volcánica. La información fue procesada por el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur. El gobierno de Chile sigue atentamente su evolución.

En las últimas horas, el Sernageomin detectó un incremento de la actividad sísmica y superficial, además de señales compatibles con «explosiones menores«. También observaron emisión de material proclástico y un aumento de la temperatura en el cráter. Hasta el momento, las actividades permanecen restringidas al área del cráter.

Obersvan «mayor inestabilidad» en el volcán Villarrica, ubicado cerca de Neuquén

El organismo nacional chileno informó que los cambios observados reflejan una condición de «mayor inestabilidad», compatible con un ascenso del lago de lava hacia niveles más superficiales. No se descartan nuevos episodios, de similar o mayor energía.

“Nuestros equipos mantienen una vigilancia permanente del volcán Villarrica y, frente a los cambios observados, reforzaremos la red instrumental para seguir de cerca su evolución», señaló el director nacional (s) de Sernageomin, Mauricio Lorca.

Y agregó: «Este trabajo se desarrolla en coordinación con Senapred y las autoridades regionales, con el propósito de aportar antecedentes técnicos oportunos para la toma de decisiones y mantener informada a la comunidad”.

Alerta preventiva en comunas de Chile por el aumento de actividad en el Volcán Villarrica

Desde Senapred indicaron que, dados los antecedentes técnicos proporcionados, se ha determinado establecer alerta Temprana Preventiva para las comunas de Villarrica, Pucón y Curarrehue, en la Región de La Araucanía, y en la comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos.

La medida implica un estado de reforzamiento de la vigilancia del volcán, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo.

Como parte de las medidas definidas, se informó que el Servicio realizará «labores de mantención al micrófono de infrasonido instalado en el flanco oeste del volcán Villarrica». El propósito es asegurar «su adecuado funcionamiento y la continuidad de los datos que aporta al monitoreo de la actividad«.