El conflicto por discapacidad resintió el vínculo del Gobierno con el PRO y frena los planes electorales

El conflicto generado por las modificaciones en las partidas del Presupuesto destinadas a discapacidad lesionó la relación entre La Libertad Avanza y el PRO, lo que dilató los planes de armado electoral conjunto. Ante este escenario y con el presidente Javier Milei en Estados Unidos por la asamblea general de la ONU, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se puso al frente de las conversaciones para intentar contener los cruces e intentar bajar la tensión.

La funcionaria suspendió su viaje a Nueva York para seguir de cerca la actividad parlamentaria, fortalecer las dinámicas internas y administrar las diferencias con la bancada conducida por Patricia Bullrich. El malestar en el espacio aliado escaló luego de que la jefa del bloque oficialista en el Senado expresara públicamente su enojo por haberse enterado mediante los medios sobre las reformas presupuestarias que impulsó el Poder Ejecutivo.

“Cuando uno es el líder de una bancada y no se entera, uno llega al Congreso y te dicen ‘nos estás engañando’. Quedás como un tonto o como un mentiroso, eso resiente un poco las relaciones”, manifestó Bullrich. Tras sus declaraciones, en la mesa política le solicitaron encauzar los contrapuntos de manera privada. Posteriormente, Karina Milei reunió al bloque en una cena en Villa Urquiza para limar asperezas antes de la votación de proyectos clave.

Paralelamente, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezó un encuentro con los referentes del PRO, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis. Desde el partido que lidera Mauricio Macri reprocharon los modos de negociación y señalaron los avances libertarios en distritos bonaerenses donde el espacio amarillo tiene representación. Además, cuestionaron la postura de Pilar Ramírez en la ciudad de Buenos Aires contra la gestión de Jorge Macri.

La tensión tuvo su punto formal cuando el PRO emitió un comunicado advirtiendo que “el Gobierno se equivocó” al modificar los artículos vinculados a las prestaciones por discapacidad. En respuesta, el oficialismo acercó a las bancadas aliadas una propuesta técnica que establece actualizaciones mensuales por inflación para las pensiones no contributivas, garantiza la cobertura médica y mantiene el nomenclador universal.

A las fricciones legislativas se sumó la novedad política de Hernán Lacunza, quien hizo pública su intención de competir por la Presidencia. La jugada choca con la intención del oficialismo de acordar una lista de unidad sin internas, aunque desde el propio entorno del PRO desestimaron el alcance territorial del proyecto del exministro.

Con información de Infoabe.