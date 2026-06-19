Río Negro confirma financiamiento internacional para la finalización de las Rutas 6 y 8

El Gobierno de Río Negro informó de la aprobación final de un crédito internacional para concluir con las obras de repavimentación de las Rutas Provinciales 6 y 8.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, el financiamiento adicional alcanza unos 20 millones de dólares adicionales, destinado a asegurar la finalización de los trabajos, que ya se encuentran en ejecución con distintos niveles de avance en ambos trazados.

El presupuesto 2026 contempla un artículo donde se autoriza al Poder Ejecutivo a un endeudamiento o financiamiento externo por unos 28.000 millones de pesos que se destinaba a completar ese proyecto, que originalmente formó parte de un programa del BID.

Esa partida programada en pesos se corresponde con el crédito de 20 millones de dólares logrado por Río Negro con el Banco de América Latina y el Caribe (CAF).

Según la gacetilla gubernamental, la gestión fue impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck y articulada técnicamente por el Ministerio de Hacienda junto a la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE).

Una obra estratégica para la conectividad y el desarrollo productivo

Las Rutas 6 y 8 constituyen un corredor vial central para la provincia de Río Negro, con impacto directo en el transporte de la producción regional, la conectividad entre localidades y el desarrollo del turismo.

Se trata de una obra considerada prioritaria por su rol en la integración territorial, especialmente entre el Alto Valle y la Región Sur, donde el estado de la infraestructura vial incide directamente en la actividad económica y la vida cotidiana de las comunidades.

Financiamiento ampliado para sostener la inversión

En este contexto, la aprobación del financiamiento por parte de la CAF incorpora 20 millones de dólares adicionales, que permiten sostener el ritmo de ejecución y asegurar la continuidad de los trabajos en los dos tramos previstos.

Estado de avance de los trabajos en las Rutas 6 y 8

Las obras comenzaron en mayo y se desarrollan en dos frentes principales a cargo de distintas empresas contratistas. El primer tramo, correspondiente a la Ruta 8 hasta el paraje La Esperanza, presenta un avance cercano al 30% bajo la ejecución de Centro Construcciones S.A. El segundo tramo, que abarca la Ruta 6 entre la Ruta Nacional 22 y la Ruta Provincial 68, registra un avance aproximado del 17% y está a cargo de la empresa CN Sapag.

Las tareas incluyen repavimentación, mejoras en banquinas, readecuación de alcantarillas, colocación de alambrados perimetrales y señalización horizontal y vertical.

De acuerdo con las previsiones oficiales, la finalización de las obras está prevista para fines de 2026.