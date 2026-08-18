Avanzan los trabajos de repavimentación de la Rutas 6, obra clave para el Alto Valle y la Línea Sur

La repavimentación de la obra de la Ruta 6 avanza a en buen ritmo. Luego de que en junio, el Gobierno de Río Negro anunció la aprobación de un crédito internacional para la finalización de las tareas, los trabajos de repavimentación sobre las rutas provinciales continúan y se desarrollan según lo previsto.

s una obra de aproximadamente 180 kilómetros que ayuda a la conexión entre la Línea Sur y Roca. El primer tramo está compuesto por 60 kilómetros, desde la Ruta 22, pasando por Paso Córdoba, hasta el cruce con ruta 68, con la empresa CN Sapag SA como encargada de los trabajos.

Las obras en el primer tramo se desarrollan con normalidad. Foto: Juan Thomes.

Y el segundo comienza desde este punto hasta el Paraje La Esperanza, con una extensión de 127 kilómetros, con Centro Construcciones S.A.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Gustavo Ávila, ingeniero encargado del primer tramo comentó cómo avanza este trayecto: «El avance de hoy es de un promedio de 42%«. Además, recalcó que todo va según lo planeado: «En el plan de trabajo todo va un poco más adelantado».

Luego, reveló cuál es la tarea actual que se está realizando: «Estamos trabajando en carpetas asfálticas que está casi en un 50% y en el alambrado. También se está marcando todo lo que es el recalce de las banquinas».

Las señalizaciones, claves para autos y camiones en esta repavimentación. Foto: Juan Thomes.

Ávila adelantó que está prevista la instalación de puestos dinámicos de pesaje, como actualmente existen en la Ruta 2, antes de llegar al puente de Paso Córdoba: «En un plazo de tres meses serían colocados». Además, mencionó que el buen clima ayudará a acelerar los trabajos: «Nos da mucha esperanza que vamos a duplicar la producción».

Por otro lado, Facundo Scarlino, ingeniero encargado del segundo tramo, reveló cómo se desarrollan los trabajos: «El tramo está completo casi en un 80%«. Y detalló: «El trabajo de pavimentación está completo. En pintura tenemos un 50% de avance».

Las maquinarias trabajan al lado de la ruta. Foto: Juan Thomes.

Luego, Scarlino remarcó los puntos claves de estas obras: «Lo que se hizo es mejorar el tema de la seguridad, la pintura, la señalización vertical. La conectividad mejoró mucho, pero lo que más destaco es la seguridad». También hizo hincapié en la importancia de los vallados: «Se han hecho los alambrados de todos los campos para evitar el cruce de animales«.

Aunque aclaró que los trabajos están parados actualmente en esta zona: «La obra se encuentra en veda. Desde mayo está suspendida hasta finales de agosto por una cuestión climática».

Las obras continúan en ambos tramos y se completarán en su totalidad a finales de 2027. Será una repavimentación clave para mejorar la comunicación entre el Alto Valle y la Línea Sur.