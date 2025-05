La salida del titular de Anses Cipolletti reveló un fuerte enfrentamiento con la conducción de Villaverde de LLA

El abogado Rafael Cuchinelli debió dejar la jefatura de la delegación de Anses en Cipolletti tras una orden emitida desde la sede central en Buenos Aires. Luego de un par de pedidos de renuncia de la conducción de La Libertad Avanza (LLA) de Río Negro que lidera la diputada Lorena Villaverde, Cuchinelli dejó la UDAI (Unidad de Atención Integral) aunque no ahorró críticas contra la conducción provincial de LLA.

El abogado cipoleño aseguró que su salida se debió a que no comulgaba con la dirección provincial de La Libertad Avanza que encabeza Villaverde. Es más, Cuchinelli cree que su despido se debió a que no aportó el 10% de su sueldo (diezmo) a la conducción del partido en Río Negro. Su argumento fue que no estaba conformado LLA a nivel provincial y que el dinero no iba a una cuenta partidaria sino que se entregaba en un sobre.

El abogado contó a Diario RÍO NEGRO que también se negó al insólito pedido de comprar una caja de vinos pinot noir de una reconocida marca regional que valía 1,5 millones de pesos, también para la conducción del partido en la provincia, que supuestamente lo iba usar como regalos de cortesía en el Congreso.

Cuchinelli, afiliado a la La Libertad Avanza a nivel nacional, llegó a la jefatura de la UDAI (Unidad de Atención Integral) de Anses el 11 de junio de 2024. Sin embargo a los pocos meses, según contó, le pidieron la renuncia en diciembre y luego en marzo, hasta que finalmente el jueves pasado llegó una notificación desde la sede central en Buenos Aires donde le anunciaban que no seguía en el cargo.

El abogado de Cipolletti dijo que llegó al cargo tras varias ofertas de Villaverde luego de ser elegida diputada en 2023. Señaló como ofrecimientos un cargo en TGS y en la Secretaría de Trabajo. Finalmente llegó directamente su designación en la UDAI de Cipolletti.

«Entiendo que el pedido viene de ella»

«La presidenta (del partido) hoy por hoy es ella (Lorena Villaverde) y mientras estuvo en constitución también, así que entiendo que el pedido viene de ella o de alguno de sus laderos«, afirmó Cuchinelli.

«La realidad es que vinimos a cambiar algo y Anses Cipolletti sí cambió», destacó el abogado cipoleño. E indicó que el día anterior a su desvinculación, el jueves pasado, recibió un mail con felicitaciones para la oficina de Cipolletti. Sin embargo, «al otro día te desvinculan por causas políticas y no por el trabajo realizado. Esto es la casta», aseguró Cuchinelli.

La respuesta de la conducción de LLA de Río Negro a Cuchinelli: «Es una mentira»

Desde la conducción de La Libertad Avanza de Río Negro, Julián Goinhex, aseguró que «Lorena Villaverde es presidenta del partido y formar parte del poder legislativo. Ella puede sugerir funcionarios. No los designa ni remueve».

Sobre el supuesto cobro del «diezmo», la conducción partidaria indicó que «todos los partidos se financian con aportes de sus afiliados. Especialmente de los funcionarios que llegaron a cargos utilizando al espacio político. En el caso LLA está específicamente detallado en la carta orgánica. Sin embargo aún recién ahora al tener la habilitación definitiva se comienza el trámite administrativo para darle efectividad a esta disposición. Por lo que es una mentira. El nunca se puede haber negado a algo que nunca ocurrió».

Y se precisó también que a Cuchinelli «ya se le había iniciado un expediente disciplinario partidario por no compartir las ideas éticas y morales del espacio».