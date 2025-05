LLA en Río Negro va a “sumar personas, no estructuras obsoletas”, dijo Villaverde

El resultado electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) agiliza las definiciones en otras jurisdicciones entre ellas en Río Negro donde La Libertad Avanza mantiene la instancia de diálogo para incorporar actores a la fuerza, pero con una aclaración sugerente de la diputada y presidenta del partido, Lorena Villaverde, que este domingo estuvo en los festejos junto al presidente Javier Milei.

“Vamos a sumar personas, no estructuras obsoletas que ya quedaron demostradas que no sirvieron para combatir el populismo”, afirmó Villaverde ante la consulta de Diario RÍO NEGRO. La respuesta no menciona partidos en particular, pero se puede inferir un destinatario. La ronda de diálogo propiciada incluye al PRO que hasta el momento no respondió a la mesa política del partido -que inició conversaciones con distintos espacios afines a las políticas de Javier Milei- a la espera de una invitación formal de la diputada.

La diputada dejó en claro que “el instrumento jurídico es LLA” y con ese sello -que se consiguió habilitar meses atrás, luego de la formalización en la Justicia Electoral- se acudirá a las urnas en octubre.

Villaverde remarcó que en Río Negro el objetivo es “sumar personas a este proyecto político” y mencionó que existen en la propia fuerza dirigentes que pertenecieron a otros espacios y hoy son parte de LLA como el apoderado Damián Torres, que integró las filas de Juntos Somos Río Negro. También remarcó que en los equipos libertarios hay personas que provienen del PRO y PJ “no K”, aclaró.

LLA irá en octubre por primera vez con su propio sello en las elecciones de Río Negro con el objetivo de repetir los resultados porteños donde la lista de los libertarios, con Manuel Adorni a la cabeza, ganó en el bastión del PRO, que quedó en tercer lugar.

Lorena Villaverde participó de los festejos de LLA tras el triunfo de Manuel Adorni. Gentileza

La Libertad Avanza abre la puerta

En 2023, cuando Villaverde fue electa diputada, el escenario político de Río Negro dejó a Unión por la Patria en primer lugar, con un 32,84%, secundado por LLA (que fue con el partido FE) con un 31,01% y tercero Juntos por el Cambio (PRO) con un 16,58%. El partido provincial quedó en cuarto lugar y fuera de la disputa de las bancas del Congreso.

Con un año y medio de trayectoria, los libertarios buscan capitalizar con la figura de Milei y conquistar al electorado rionegrino para meterse en el Senado, donde hoy no tienen representantes de la provincia, y sumar una banca en Diputados.

Para Villaverde el resultado de CABA “confirma lo que veníamos planteando como modo de trabajo en la Libertad Avanza en Río Negro”, dijo y recordó que la premisa inicial es que LLA “es un espacio que se creó para defender las ideas de libertad y el modelo de país que nos propuso nuestro presidente Javier Milei y que son bienvenidos todos aquellos que defienden esas ideas”.

Abrió la puerta a recibir incorporaciones de otras fuerzas, como remarcó que ya se hizo con la integración de distintos dirigentes que “entendieron que el cambio similar al que habían propuesto e intentaron hacer hace años atrás, hoy lo representa con mucha firmeza y determinación nuestro espacio”.