Unter suspende el paro del viernes en Río Negro y pone condiciones al Gobierno por la paritaria

En el plenario de secretarios generales, Unter resolvió levantar el paro del viernes para concurrir a la paritaria. Foto: gentileza Unter

El plenario de secretarios generales de Unter resolvió por mayoría suspender el paro programado para el viernes 13 de marzo, ante la convocatoria del gobierno provincial para retomar la paritaria salarial, por lo tanto habrá clases en Río Negro.

La secretaría de Trabajo notificó ayer a la conducción del sindicato docente de la convocatoria para el viernes, el mismo día en el que estaba prevista la medida de fuerza, por eso la secretaria general, Laura Ortiz, encabezó hoy un plenario en modalidad virtual para poner en análisis si se mantenía o levantaba el paro ya definido.

Unter recordó que por resolución del último Congreso había fijado como fecha límite para la paritaria, para levantar el paro, este miércoles 11, pero el Gobierno convocó a reabrir el diálogo dos días más tarde. Esta situación generó un debate interno en el gremio porque algunas seccionales pretendían mantener la medida, pero al mismo tiempo la Provincia deslizó la posible cancelación de la paritaria si se ratificaba el paro.

Con esa disyuntiva la Unter debatió desde el mediodía y finalmente resolvió antes de las 15 que se «posterga» el paro del viernes y remarcó que no aceptará cuartos intermedios por fuera de la fecha de la paritaria.

Además, dejó de manifiesto el plenario que «de no existir una propuesta efectiva, se avanzará con la concreción de la medida de fuerza. En caso de existir una propuesta, que de respuesta a los reclamos principales, se convocará a Congreso el miércoles 18 para su análisis y definición».

Unter además del paro del 13 tenía previsto otra huelga el próximo jueves 19, cuya concreción quedará sujeta a lo que ocurra en paritaria y la definición del próximo Congreso.

Las seccionales llevaron posiciones disímiles

Según informó la comisión directiva esta tarde, «se analizaron colectivamente las estrategias frente a la convocatoria a paritaria» en el plenario como «órgano consultivo» y en ese contexto «desde el Consejo Directivo Central se reafirmó la importancia de sostener el mandato del Congreso y asistir a la audiencia paritaria, en defensa de las definiciones colectivas de la docencia».

Las seccionales tuvieron posturas divididas. Algunas plantearon «postergar» el paro «entendiendo que esta estrategia podría habilitar la instancia de negociación ante la convocatoria del Gobierno» y otras propusieron sostener la medida resuelta por el Congreso.

La conducción remarcó que todas las posiciones coincidieron en la necesidad de asistir a la paritaria convocada por el Gobierno y así se resolvió por mayoría la «postergación de la medida de paro, a la espera de una propuesta del gobierno».

El sindicato docente reclama un salario inicial de 2 millones de pesos y rechazó la última oferta salarial de una suba para el cuatrimestre enero-abril en base al índice de precios compuesto por una fórmula mixta entre el dato nacional y el de Viedma. Tampoco aceptó la compensación del 2025 de 250.000 pesos a pagar en dos veces que propuesto el ministerio de Educación.

Unter en lo que va del año realizó cuatro jornadas de paro por reclamos salariales. La primera en el inicio del ciclo lectivo del período RIE, el 18 de febrero; y luego 48 horas en el comienzo de clases del período normal, el 2 y 3 de marzo. Finalmente este lunes 9 de marzo realizó otra huelga, en coincidencia además con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.