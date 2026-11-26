La Legislatura de Río Negro aprobó en segunda vuelta once proyectos de ley, con la particularidad que uno de ellos recibió 23 votos a favor y 23 en contra y fue necesario el voto -afirmativo- del presidente del cuerpo Pedro Pesatti para definir el empate.

Se trató del proyecto 752/2026 de autoría del legislador Javier Acevedo (CC-ARI Cambiemos) que, una vez promulgado, regulará “la circulación, utilización y condiciones de seguridad de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) en el territorio de la Provincia de Río Negro, promoviendo una movilidad urbana sustentable, segura y compatible con la protección de peatones y demás usuarios de la vía pública”.

Quedan comprendidos entre los VMP “todo dispositivo de una o más ruedas, autopropulsado mediante motor eléctrico, destinado al traslado individual de personas, cuya velocidad máxima de diseño no supere los treinta kilómetros por hora (30 km/h)” como monopatines eléctricos, segways, monociclos eléctricos, hoverboards y dispositivos análogos; y se excluyen bicicletas, bicicletas con pedaleo asistido, vehículos destinados a personas con movilidad reducida, motocicletas y ciclomotores “regulados por normativa específica”.

Así votaron los 46 legisladores en la mañana de este jueves.

Los otros proyectos fueron aprobados por unanimidad y se trata del otorgamiento del carácter de fiesta provincial a la Fiesta de las Sierras del Sur que se celebra en Sierra Grande, la declaración de personalidad destacada de la provincia a Arnaldo “Naldo” Pérez; la instalación de señalética en los principales Organismos Públicos y Órganos de Control de la Provincia de Río Negro, con la leyenda «Las Malvinas son Argentinas», acompañada de un código QR que direccione a un sitio web institucional y la creación del Registro Provincial de Personas Sancionadas y Condenadas por Maltrato y Crueldad Animal en el ámbito de la Provincia de Río Negro.

También se aprobó la capacitación a los integrantes de la Policía de Río Negro en Lengua de Señas Argentina (LSA), la institución del 3 de septiembre de cada año como «Día Provincial de las Madres de Malvinas», en homenaje a las madres de los Héroes de Malvinas, Caídos y Ex Combatientes de la Guerra de Malvinas; la modificación de la Ley 3008 en lo referido al régimen de arresto y prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, y de la Ley F 4986 sobre el Programa Provincial de Información, Concientización y Prevención del Grooming.

Además, la consolidación normativa del Digesto Jurídico, desde la ley 5674 a la 5881 y normas de igual jerarquía, sancionadas y emitidas entre diciembre de 2023 y agosto de 2026; y las modificaciones de los artículos 9º, 20, 23 inciso d) y 28 e «incorpora los artículos 21 bis, 21 ter de la ley K nº 4199 -Ministerio Público-, incorpora el/la Defensor/a Coordinador/a en los fueros Civil y Penal en las distintas Circunscripciones Judiciales de la provincia».