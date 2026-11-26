Llega el Primer Encuentro Neuquino de Turismo Inclusivo y Accesible. La propuesta combinará jornadas de capacitación teórica y práctica para prestadores de servicios con excursiones de senderismo adaptado y rafting inclusivo.

La iniciativa apunta a consolidar la accesibilidad como un eje estructural en los destinos turísticos de Neuquén, con equipamiento específico para que las personas con discapacidad o movilidad reducida disfruten de los entornos naturales.

El encuentro se realizará del martes 1 al viernes 4 de diciembre en Aluminé. Coincide con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y de la decimotercera edición del Encuentro de Rafting Inclusivo. La propuesta cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Aluminé y la Subsecretaría de Discapacidad de la Provincia del Neuquén.

Capacitación técnica y equipamiento adaptado

La iniciativa se integra al Modelo Neuquino de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), dentro de la dimensión de Territorios Inclusivos y Accesibilidad. El plan concibe la accesibilidad como una cadena de valor que articula transporte, alojamiento, gastronomía, recreación y áreas naturales para eliminar barreras físicas, sensoriales o cognitivas.

El programa promueve la formación de prestadores, guías, técnicos y vecinos mediante herramientas adaptadas. Entre los apoyos previstos figuran la silla anfibia y la Champa Bike (una silla adaptada para senderos), recursos clave para relevar e identificar circuitos naturales que se sumen a la oferta turística accesible de Neuquén.

La agenda comenzará el martes 1 de diciembre a las 14:30 con la acreditación en el Centro de Visitantes, donde de 15 a 18 se dictará la parte teórica del Taller de Turismo Accesible y Uso de Silla Champa Bike en Senderos. Para recibir el certificado de capacitación, los participantes deberán cumplir de forma obligatoria con las instancias prácticas posteriores centradas en el acompañamiento seguro.

Jornadas de senderismo y rafting en Quilque Lil

Las actividades recreativas comenzarán el miércoles 2 de diciembre en el sendero Circuito Inferior de la Reserva Natural Urbana Quilque Lil, junto con integrantes del Encuentro de Rafting Inclusivo. Ese día habrá dos turnos, a las 17:45 y a las 18:45, con un tope de 20 personas por grupo para aplicar el uso de la silla Champa Bike y las herramientas de acompañamiento.

El jueves 3 de diciembre la programación tendrá movimiento por la mañana y por la tarde. Desde las 11 se desarrollará el rafting inclusivo para el Grupo 1 y una salida en el Circuito Inferior de Quilque Lil para otro grupo, mientras que a las 12 se realizará la recepción y el acto protocolar con autoridades en el Balneario Municipal o en el Centro de Visitantes, según el clima, para continuar luego por la tarde con el Grupo 2 en la reserva.

El cierre será el viernes 4 de diciembre a las 11 con una nueva jornada de rafting inclusivo destinada al Grupo 2. Quienes deseen sumarse a las propuestas y capacitaciones podrán anotarse a través del formulario.