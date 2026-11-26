El jefe de Gabinete, Diego Santilli, dio por hecho esta mañana que el oficialismo reunirá los respaldos necesarios para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el Senado, donde la sesión clave comienza pasado el mediodía. «Vamos a estar arriba de los (37) votos necesarios», plantó antes del inicio del debate en el recinto.

Santilli definió la eliminación de las primarias como «un cambio estructural que plantea el presidente de la Nación» y ordenó su defensa en tres puntos: evitar que el ciudadano vote hasta seis veces en un año electoral, ahorrar 200 millones de dólares en el sistema y frenar la saturación publicitaria partidaria. «La gente apaga la radio, la televisión, que no quiere escuchar más», ilustró, y remató: «Es una reforma hacia la sociedad, no hacia la dirigencia».

Durante una entrevista con Radio Mitre, el funcionario también puso la lupa sobre la doble jornada legislativa: mientras el Senado discute suspender las PASO, Diputados enfrenta una sesión «larga y maratónica» para tratar el Presupuesto y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una herramienta que consideró «muy importante para cuidar el atesoramiento de los argentinos, que lo han vaciado varias veces».

Dólar sobre $1.600, vencimientos y el pulso con los mercados

Frente a la cotización del dólar por encima de los $1.600 y un riesgo país que supera los 1.000 puntos, Santilli admitió que esos registros «no son los deseados», pero restó dramatismo a su efecto político. «Cada vez que hay una elección en nuestro país, se tensan las cosas y se tensan los números», razonó, antes de proyectar el escenario electoral: «Estoy convencido del cambio, estoy convencido de que Argentina sale para adelante y que el presidente se reelige».

En su lectura del panorama financiero, Santilli sostuvo que «tormenta y nubarrones puede haber, pero la cuestión de fondo está encaminada», y apuntó hacia factores externos como la suba de las tasas internacionales y el encarecimiento energético derivado del conflicto en el estrecho de Ormuz.

Para el jefe de Gabinete, el ancla del programa económico pasa por sostener el superávit y evitar el endeudamiento para cubrir rojo fiscal. «Si no tenemos déficit, no tenemos que pedir préstamo», resumió, y precisó que el país deberá rollear vencimientos por entre 25.000 y 28.000 millones de dólares el próximo año sin sumar un déficit adicional.

La defensa de Patricia Bullrich y el cierre de la alianza

Al abordar su relación con Patricia Bullrich, Santilli descartó cortocircuitos internos: «Todo bien, venimos haciendo un gran trabajo», subrayó, poniendo en valor su tarea frente a los piquetes y la lucha contra el narcotráfico.

Ante las consultas sobre gestos de distancia de la ministra respecto de la línea oficial, Santilli retomó la definición de Javier Milei: «El presidente la planteó como su socia política, con la que viene construyendo y trabajando en conjunto». Y selló su diagnóstico sobre el vínculo político con una frase rotunda: «No somos más nada».