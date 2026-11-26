Durante años vivieron en jaulas, algunos como mascotas de familias y otros como víctimas del tráfico ilegal de fauna. Ahora, gracias al trabajo de la Fundación Guardafaunas Honorarios, un grupo de loros habladores rescatados en Río Negro llegó a Chaco, donde comenzó una nueva etapa de su proceso de rehabilitación. El objetivo es que, si reúnen las condiciones necesarias, puedan recuperar la libertad y volver a vivir en su hábitat natural.

La Fundación tiene más de 20 años de trabajo vinculado con la protección de la fauna silvestre. Su centro de cuarentena y recuperación de aves recibe ejemplares provenientes de decomisos, procedimientos judiciales y entregas voluntarias.

Uno de sus principales trabajos está relacionado con el cardenal amarillo, una especie amenazada. Según contó Gustavo, ya lograron liberar más de 260 ejemplares. Sin embargo, también recibieron decenas de loros habladores que necesitaban atención y un espacio adecuado para su recuperación.

Las aves comenzaron a llegar después de la pandemia. Algunas provenían de procedimientos de decomiso por tráfico ilegal de fauna, pero otras fueron entregadas por personas que los tenían como mascotas y ya no podían hacerse cargo de ellos.

García contó que muchas veces se trata de animales que pasan de una generación a otra dentro de una familia. «Por ahí lo tenía la abuela y la abuela lo había heredado o se lo trajeron y la abuela se muere y queda el loro dando vueltas porque sobrevive a su dueño», explicó.

Esta especie puede vivir entre 50 y 70 años, lo que hace que muchas personas no se den cuenta de la gravedad que genera tenerlos en cautiverio. Por eso, desde la Fundación también impulsaron campañas para que quienes tenían loros habladores en sus casas pudieran entregarlos voluntariamente. «Hemos ido a hablar para que los entreguen, porque la entrega voluntaria evita cualquier tipo de dificultad o una multa o proceso judicial», contó García.

Según explicó el referente, la capacidad de imitar sonidos, silbar y repetir palabras convirtió al loro hablador en un animal muy buscado para tener en las casas. Sin embargo, detrás de esa costumbre existe un circuito de captura y comercialización que provoca una elevada mortalidad.

García relató: «Cuando los sacan rompen los árboles huecos y sacan pichones, pichones y los crían con la mano. Los furtivos los meten en cajas oscuras para que no griten y los transportan en lugares hacinados». Las consecuencias son graves. «De diez se mueren ocho, pero dos sobreviven. Es terrible lo que pasa», sostuvo.

Cuidarlos para su libertad

El cuidado de los loros habladores requiere una dedicación diaria. A diferencia de otras aves, necesitan alimentarse todos los días y consumen frutas y verduras variadas. «El loro come todos los días y come mucho. Hay que comprar kilos de fruta, cortarla, dársela a pedacitos y limpiar mucho la jaula», relató el referente.

A eso se suman los controles. «Es un proceso sanitario que tiene que ver con la desparasitación, una cuarentena y estar ahí en jaulas mucho más grandes de las que vienen», describió.

La recuperación no es igual para todos. Algunos ejemplares necesitan volver a desarrollar capacidades que perdieron durante el cautiverio, como volar o reconocer los alimentos que encuentran en su ambiente natural.

Por eso, el tiempo que pasan en una vivienda o en una jaula es muy importante. «Cuanto antes uno los recibe, más fácil es recuperarlos«, señaló. Y agregó:»Hay algunos que una vez que estuvieron 30 o 40 años en cautiverio, no vuelven a volar».

En esos casos, los animales permanecen en espacios amplios, junto a otros loros de su especie. La socialización también forma parte del proceso, porque durante años muchos estuvieron solos y acostumbrados a convivir con personas.

La recuperación de las aves demanda recursos, instalaciones y trabajo permanente. El referente aseguró que la Fundación no recibe financiamiento estatal ni institucional. «Todo esto lo hacemos con el aporte que hace la gente. Es la única fuente que tenemos», contó.

Las jaulas, los alimentos y los elementos necesarios para sostener el centro se consiguen mediante donaciones. «Todo lo que se ve ahí es donación de gente que dona un fierro o plata para comprar alimento», relató.

El camino a chaco

El traslado de los loros habladores al Parque Provincial Loro Hablador de Chaco fue el resultado de una gestión que comenzó cerca de la pandemia. La propuesta era que los ejemplares rescatados en Río Negro pudieran ser enviados a un espacio especializado de esa provincia, donde continuarían con su proceso de recuperación.

Según explicó García, el acuerdo pudo terminar de concretarse este año, por eso llegaron a tener 40 ejemplares en recuperación.

Para realizar el viaje prepararon cajas especiales, con ventilación y espacio para cada ejemplar. «Fueron en un vehículo, en un viaje que tuvo que ser a toda velocidad», dijo el referente. Detalló que viajaron con ventilación, pero que debían frenar cuando la temperatura era muy alta. «En esos momentos frenan a la sombra, le dan agua y fruta hasta que se ventilen las jaulas», agregó.

«La verdad, estamos felices de poder haber hecho este convenio de que estas aves puedan haber viajado hasta allá. Porque este no es su lugar. Tienen que volver a su hábitat«, contó García, integrante de la Fundación.

Con los ejemplares ya en Chaco, la organización espera que puedan avanzar en su recuperación. También, García recordó que van a seguir recibiendo loros habladores. «Hay que seguir trabajando. La gente nos conoce, sigue aportándonos dinero para poder seguir manteniendo la Fundación», cerró.