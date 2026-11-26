Tres listas compiten por la representación de los abogados en el organismo. Foto Matías Subat.

Las elecciones para renovar la representación de los abogados en el Consejo de la Magistratura de Neuquén comenzaron hoy a las 8.30. Durante la jornada se elegirán dos integrantes titulares y dos suplentes, que ocuparán sus cargos durante el período 2027-2031.

El padrón electoral está conformado por 2.134 profesionales matriculados, distribuidos en siete sedes de votación: Neuquén capital, Cutral Co, Zapala, Junín de los Andes, Chos Malal, Villa La Angostura y Rincón de los Sauces.

Al igual que en las elecciones provinciales, se utilizará el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE). En los días previos, el Poder Judicial realizó una serie de instancias de revisión técnica para verificar el funcionamiento del software y la transmisión de los datos.

Cómo se prepararon los comicios

Este miércoles se efectuaron las pruebas de conectividad en los siete establecimientos habilitados. En Neuquén capital, se verificaron las distintas alternativas disponibles para transmitir los datos electorales: internet, módem y enlace satelital.

El martes, en tanto, se realizó la audiencia de código fuente, en la que los técnicos explicaron el funcionamiento del sistema de votación y respondieron las consultas de fiscales informáticos y apoderados.

También se llevó adelante la audiencia de duplicación de datos, durante la cual se comprobó que la oferta electoral incorporada a las máquinas coincidiera con la aprobada el pasado 22 de octubre.

Cuáles son las tres listas que compiten

El Juzgado Electoral provincial oficializó el 2 de octubre las candidaturas de las tres agrupaciones que competirán por los lugares reservados a los representantes de la abogacía. jusneuquen.gov.ar

Las listas están integradas por:

Abogados y Abogadas Pluralistas: Fabián Alexis Flores y Ana Karina Rojo como titulares; Alejandro Luis Delfino Pompili y Noelia Laveilhe como suplentes.

Fabián Alexis Flores y Ana Karina Rojo como titulares; Alejandro Luis Delfino Pompili y Noelia Laveilhe como suplentes. Representación del Interior: Matías Dupuy Acosta y María Julia Gómez como titulares; Guillermo Costa y María Cristina Andino como suplentes.

Matías Dupuy Acosta y María Julia Gómez como titulares; Guillermo Costa y María Cristina Andino como suplentes. Litigantes: Sebastián Fernández y Ana Lía Facal como titulares; Gabriel Alejandro Contrera y Adriana Alejandra Almendra como suplentes.

El rol del Consejo de la Magistratura

El organismo está integrado por siete miembros: un vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), cuatro representantes de la Legislatura provincial y dos abogados elegidos por sus pares.

Entre sus principales funciones se encuentra la selección de candidatos para ocupar cargos de jueces, fiscales y defensores, mediante concursos públicos de antecedentes y oposición.

Con los resultados de este jueves quedará definida la representación de los profesionales de la matrícula para los próximos cuatro años.