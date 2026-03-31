La suba salarial de la Legislatura ya se prevé en el 24% para el primer semestre y cuáles serán esos ingresos

El Poder Legislativo avanzó y fijó una pauta marzo-junio, que incorporó una suba de casi 17%. Foto: Marcelo Ochoa/Archivo.

La Legislatura estableció aumentos salariales para el próximo cuatrimestre y puntea en la pauta estatal en Río Negro.

La paritaria judicial tiene acordados incrementos para el período enero-abril, con porcentajes previos y su posterior revisión por los índices inflacionarios, mientras que el Ejecutivo abonó un 5,29% a sus estatales por el primer bimestre y prepara otra alza en los haberes de abril, a partir del índice del 2,9% de febrero más el que surja del dato de marzo.

En cambio, el Poder Legislativo se adelantó y resolvió sus aumentos para el semestre, a partir de una reciente determinación para marzo-junio. La escala acordada entre el vicegobernador Pedro Pesatti y el secretario general del APEL, Gustavo Morón, arroja alzas para ese período de casi el 17%.

La resolución N° 104 de Presidencia establece subas del 4,5% para marzo, 3,8% para abril, 3,8% para mayo y 3,8% para junio.

Estos porcentajes acumulativos concluirán en junio en un 17% más. Previamente, en enero y febrero, la Legislatura había liquidado mejoras por 2,9% en cada mensualidad.

El secretario general de APEL, Gustavo Morón participa de una asamblea de legislativos. Foto: M. Ochoa/Archivo.

En concreto, la proyección indica que los agentes, funcionarios, legisladores y autoridades de ese Poder lograrán aumentos de casi el 24% -puntualmente, el 23,75%- en el primer semestre.

En febrero, la asignación de un parlamentario rondaba entre los 6 y 9 millones, por lo cual, con el 17% programado para el cuatrimestre posterior, esos montos se ubicarán en algo más de los 7 y los 10,5 millones de pesos. La brecha responde a los años de ejercicio en el Estado y la fuerte incidencia del concepto de antigüedad.

La explicación oficial de los últimos crecimientos en los haberes se concentra en que esos porcentajes cierran la discusión existente, asegurando que los próximos índices de la “inflación mensual rondarán el 3%, según los promedios estimados por las consultas privadas”.

En junio, los ingresos de los legisladores estarán entre los 7,5 y los 10,5 millones mensuales, con impactos diferentes por el concepto de antigüedad.

El resto -que totalizan otros cuatro puntos porcentuales- se fundamentó en que el adicional del “1,5% de marzo y 0,8% de los tres meses siguientes se trata de la compensación parcial de diferencia entre el IPC (índice del Precio al Consumidor) y la evolución del salario del período del año pasado, acumulativo y no retroactivo”, indica el texto de la resolución presidencial.



Además, la norma establece que se “aplique el descuento” para el gremio APEL por “aporte solidario” en sueldos de abril. Otro artículo invita a los órganos de control externo -Defensoría del Pueblo, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Investigaciones Administrativas- a la liquidación de esos aumentos en sus organizaciones.

Los incrementos fueron acordados con APEL y se formalizaron con la resolución N° 104, que firma el presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti. Foto: Marcelo Ochoa.

Actualmente, el STJ y Sitrajur pactaron subas para el primer cuatrimestre cercanas al 11%, con el 2% en enero; 2,2% en febrero, 3,22% en marzo (incluyendo diferencias anteriores) y 2,2% en abril, siempre supeditadas a correcciones con el próximo índice inflacionario.

En el Poder Ejecutivo, se aplicó un 5,29% en febrero por el primer bimestre y, por el segundo, que se abonará con abril, se estima algo parecido, restando los registros inflacionarios de marzo. El total se estima en algo más del 10%.

En el caso de la Legislatura, en igual período, sus haberes tendrán aumentos cercanos al 15% (14,8%, exactamente). Después, se aplicarán las mejoras de mayo y de junio, ambas de 3,8%, totalizando un índice acumulativo del 23,75% en el semestre.