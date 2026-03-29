La paritaria estatal de Río Negro se retoma el 9 de abril

ATE volverá a sentarse en la Función Pública para retomar la paritaria de los estatales, junto a UPCN. Archivo

El gobierno provincial y los gremios estatales de la Función Pública volverán a reunirse en paritaria el jueves 9 de abril, para incluir en la agenda las recategorizaciones adeudadas.

La fecha se confirmó luego de la reunión entre el gobernador Alberto Weretilneck y el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, que se realizó el viernes en Buenos Aires, tras el regreso del mandatario de Estados Unidos, según pudo conocer RÍO NEGRO.

El pago de las recategorizaciones atrasadas es una demanda de ATE que valor la inclusión de este tema en la negociación como «un paso muy importante que contribuirá a mejorar los salarios».

ATE -que fue el único sindicato que aceptó la última oferta salarial de febrero- indicó que en la próxima paritaria se analizará un «detalle pormenorizado que permita individualizar por ministerio u organismo a cada uno de los agentes y cuáles son los montos adeudados que se mantienen en cada caso bajo el concepto de recategorización automática«.

En el encuentro entre Aguiar y Weretilneck también se avanzó en concretar mesas de trabajo con distintos sectores Desarrollo Social y Senaf, Educación, Trabajo, entre otros, según informó el gremio.

ATE anticipó que en la paritaria planteará darle continuidad al debate salarial, con la intención de que se comience a analizar la mejora salarial para el segundo cuatrimestre, además de reiterar el pedido de pase a planta permanente que sería otro de los compromisos asumidos por el gobernador.