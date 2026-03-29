Weretilneck y el plan para estatales: el pago de la recategorización y el pase a planta de los contratados

El gobernador Alberto Weretilneck prevé abonar las recategorizaciones adeudadas a los estatales y, también, poner en marcha un proceso de pase a planta de contratados.

Ambas medidas responden a asignaturas pendientes con los agentes públicos y, además, contienen su componente electoral.

Fueron puntos abordados en sus últimas charlas entre el mandatario y el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. Ya lo hablaron a fines de enero en Cipolletti cuando se juntaron para fijar coordenadas para las paritarias y las pautas salariales, y volvieron a reunirse el viernes en Buenos Aires, tras el regreso del gobernador de Estados Unidos.

Ese encuentro habría arrojado definiciones, entre ellas, el llamado -según trascendió- a paritaria para formalizar el esquema y los tiempos del pago de las recategorizaciones.

La resolución y el mecanismo del pase a planta todavía están en elaboración. Weretilneck monitorea la decisión y su presentación para controlar el impacto en el relato y la filosofía libertaria, pero habría aceptado el argumento de Aguiar de la necesidad de “darle estabilidad laboral” a los contratados.

Weretilneck-Aguiar se reunieron en Buenos Aires. Fue el viernes y, en esta ocasión, se juntaron en las oficinas de Reconquista de la Provincia. Foto Archivo.

En la cena con los legisladores de fines de febrero, previa a la apertura parlamentaria, el mandatario se explayó en el contexto político-electoral.

El repaso llegó al vínculo con los estatales y Weretilneck aceptó que actualmente su gobierno no tiene buena ponderación por parte de la mayoría de los empleados públicos.

“No estamos bien”, repitió. En su conclusión -entiende- que convergen motivos propios y otros previos, como el conflicto policial del 2022-2023 que impactó negativamente en el voto de los uniformados.

Ante los legisladores, el gobernador adelantó medidas pendientes, que además colaborarían con revertir aquel inconveniente humor estatal.

Ascensos automáticos de categorías

La primera referencia consistió en cumplir y abonar con las recategorizaciones postergadas. Se trata de la aplicación -según la ley 4541 del Estado del Empleado Público- de la “promoción automática”, que prevé ascensos de categoría para los empleados cada dos años o tres años en las inferiores y medias, llegando a los cuatro años en las superiores.

La modificación de categoría deriva en mejoras salariales y su aplicación generalmente se demora. Es cierto, también, que hay organismos que cumplen con los tiempos de la carrera administrativa.

La última regularización plena ocurrió en el 2022, con casi 5.000 estatales que cobraron retroactivos, en plazos de uno a cuatro meses, según los montos.

El gobernador -según recuerdan legisladores presentes- mencionó también “el pase a planta permanente”, pero enseguida aludió a un método “más cuidado”, en tono crítico a la apertura permitida en los casos anteriores.

El mecanismo y el cronograma seguramente también se habrían evaluado en el encuentro del mandatario y el gremialista en Buenos Aires. Queda, en principio, precisar el número de contratados en el Estado provincial, con sus características.

El último registro difundido se remonta a marzo del 2023, cuando la gobernadora Arabela Carreras y Aguiar anunciaron un pase a planta de cerca de 3.000 estatales, que luego se frustró por la oposición del entonces senador, en plena campaña para su regreso.

Este sábado, el gobierno anunció que el jueves 2 de abril depositará las remuneraciones de marzo a la totalidad de los estatales para que “todos tengan su salario disponible para el fin de semana largo”.

Esa cancelación normalmente se cumple en tres o cuatro días, pero, en esta ocasión, será en una jornada, abandonando las siempre aludidas dificultades operativas para efectuarlo en un plazo menor. Fue un movimiento condescendiente con los estatales, tal vez, ya en línea con la evaluación y el propósito planteado por Weretilneck a los legisladores.