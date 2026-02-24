La tasa vial es el tributo municipal más caro en Neuquén y Río Negro: las ciudades que figuran en el listado de Nación

La tasa vial es el impuesto municipal más caro en Neuquén y Río Negro: las ciudades que figuran en el listado del Gobierno.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que se habilitó un sitio web para denunciar tasas municipales. La medida forma parte del portal de Transparencia Tributaria Municipal que se había presentado en diciembre de 2025.

Tasas municipales: el dato que revela la web de Nación

El ingreso al sitio es gratuito y también la consulta, además le ofrece la posibilidad al usuario de «denunciar» a su municipio para que el Gobierno pueda actualizar el mapa que detalla las tasas que cobra cada distrito a lo largo de todo el país.

Este mapa de tasas que compartió Nación fue el que permitió conocer que hay ciudades de las provincias de Neuquén y Río Negro que figuran entre las que cobran tributos más altos.

La categoría en la que aparecen es la de tasa vial que se trata de un tributo local que se aplica sobre el precio neto del combustible vendido en estaciones de servicio. Usualmente se cobra para financiar el mantenimiento de calles, caminos y, a menudo, el transporte público, actuando las estaciones como agentes de retención, es decir, ellos recaudan el monto y luego lo transfieren mensualmente al municipio correspondiente.

El dato que reveló Nación es que en el norte de la Patagonia, la tasa vial se ubica en el 4,5% y es la más elevada de todo Argentina.

Respecto a los lugares que figuran en el listado, Nación detalló que Neuquén entra a la lista con ocho municipios y Río Negro solo con uno.