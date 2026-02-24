Nación lanzó una web para denunciar tasas municipales: ciudades de Neuquén y Río Negro figuran entre las más altas

El Gobierno y su guerra contra los intendentes suma un nuevo capítulo, ahora lanzó una web en la que le abre la posibilidad a los usuarios de denunciar las tasas que les cobran sus municipios. El sitio forma parte de portal de Transparencia Tributaria Municipal que se había presentado en diciembre, en la misma se detallan las tasas que cobra cada distrito a lo largo de todo el país.

Guerra entre el Gobierno y los municipios

El conflicto entre Nación y los municipios tiene un largo historial. En abril de 2025, Luis Caputo ya había cuestionado a varios intendentes por las tasas que cobraban, en aquella oportunidad expresó: «El Banco Santander va a cerrar la sucursal de La Tablada (La Matanza), debido a la excesiva tasa municipal (Tasa de Seguridad e Higiene) que le cobra el Municipio».

Al finalizar el año, el ministro de Economía volvió a mencionar el tema y recomendó no comprar en los supermercados del municipio de Pilar debido a una tasa impuesta por la gestión del intendente peronista, Federico Achával. «No avalen el accionar irresponsable de su intendente», solicitó en ese entonces Caputo.

Semanas después desde su cartera anunciaron el lanzamiento del «portal de Transparencia Tributaria Municipal». Una web que muestra, municipio por municipio de todo el país, qué tasas cobra cada intendente, divisas en cinco ítems: tasa vial, entidades financieras, actividades primarias, industria e hipermercado.

El objetivo del sitio, según lo manifestado por el Ministerio de Economía, es «fortalecer la transparencia fiscal en el ámbito de los gobiernos locales» y detallaron que se trata de una «herramienta que reúne información tributaria de los municipios de todo el país».

A casi dos meses del lanzamiento del portal, Manuel Adorni anunció que se sumaría la posibilidad de que los propios habitantes de los municipios denuncien las tasas que les cobran sus intendentes. El jefe de Gabinete lo anunció en su cuenta de X, en el posteo adjuntó un link a la nueva web y destacó que «además de consultar las tasas que te cobra tu municipio, ahora vas a poder reportarlas». «Que nadie se quede con lo que es tuyo», agregó.

Tasas municipales: los municipios que cobran las más altas

El nuevo portal que se lanzó el lunes pasado muestra la misma información que en el que había lanzado Luis Caputo en diciembre, pero se agrega un dato extra: al seleccionar una categoría, se suma al costado del mapa cuál es el municipio que cobra la tasa más cara y a qué porcentaje asciende.

De esta manera se puede ver que varios municipios de Río Negro (Cipolletti) y Neuquén (Centenario, Neuquén, Cutral Co, Junín de los Andes, Plaza Huincul, Plottier, San Martín de los Andes y Senillosa), comparten el primer puesto en cuanto a las tasas viales más altas del país. Las mismas ascienden al 4,5%.

Por su parte en el apartado Hipermercado se muestra que Lanús, en el conurbano bonaerense, tiene tasas del 5%, siendo esta la más alta del país. Pilar quedó relegado a un segundo puesto en el podio, el que comparte con Villa Mercedes: ambos tienen tasas de 4,5% para esa misma categoría.

El territorio bonaerense suma también a Bahía Blanca como otro municipio entre los más caros: tiene una tasa del 8,5% en la categoría «entidades financieras», también, la más alta del territorio.

A la información que brinda la web se suma un buscador y una lista que permite ver, municipio por municipio, cuáles son los intendentes que mayores tasas tienen dentro de cada categoría. De igual manera la novedad del sitio es la posibilidad de denunciar tasas que no estén en el listado: «¿Falta información de tu municipio?», pregunta la página principal y, debajo te da la opción de reportar casos que no estén incluidos en el listado.

Con información de Clarín