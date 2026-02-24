Semana clave en el Congreso: el Gobierno busca sancionar la Ley de Glaciares y el Régimen Penal Juvenil

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabeza este martes una reunión decisiva con el equipo ministerial en Balcarce 50.

El encuentro tiene como fin blindar la estrategia parlamentaria para el cierre de las sesiones extraordinarias y terminar de pulir el discurso que el presidente Javier Milei brindará ante la Asamblea Legislativa el próximo 1 de marzo.

Con el impulso político de la reciente reforma laboral, el Ejecutivo busca ahora asegurar un paquete de leyes sensibles en el Senado. La mesa chica, integrada por Karina Milei, Luis Caputo y Santiago Caputo, analiza los hitos de gestión que el mandatario expondrá para marcar el rumbo del año legislativo que comienza.

Hoy, a partir de las 9, se reunirán en la Rosada para afinar detalles sobre las sesiones extraordinarias y el discurso legislativo.

La agenda en el Senado: Glaciares y Régimen Juvenil

La actividad en la Cámara Alta será frenética durante los próximos días. El oficialismo, coordinado por Patricia Bullrich en el Senado y Martín Menem en Diputados, diseñó un cronograma de votaciones clave para agotar el período de extraordinarias:

Jueves: Debate de la Ley de Glaciares y el nuevo Régimen Penal Juvenil . La normativa ambiental es considerada una prioridad absoluta para el entorno presidencial.

Debate de la y el nuevo . La normativa ambiental es considerada una prioridad absoluta para el entorno presidencial. Viernes: Sesión para la sanción definitiva de la reforma laboral, buscando capitalizar el envión político antes de la apertura de ordinarias.

Además, el Gobierno mantiene en el radar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, un eje estratégico de la política exterior que Milei pretende resaltar en su mensaje a la Nación.

El discurso del 1 de marzo: balance y nuevas reformas

Gran parte de la reunión de gabinete se centra en los lineamientos del mensaje presidencial. Javier Milei planea utilizar el estrado de la Asamblea Legislativa para realizar un balance detallado de sus primeros meses de gestión y presentar los nuevos proyectos que impulsará a partir de marzo.

En la mesa de decisiones también participaron el ministro del Interior, Diego Santilli, y el armador nacional Eduardo “Lule” Menem. El objetivo es consolidar la cohesión interna y mostrar indicadores económicos que ratifiquen el rumbo del programa de gobierno frente a todo el arco político.