Paro de controladores aéreo: ¿qué vuelos a Neuquén y Río Negro podrían registrar demoras o cancelaciones esta semana?

Los controladores aéreos nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) inician su cronograma de paros que afectarán los servicios en aeropuertos esta última semana de febrero 2026.

El gremio informó que el paro se extenderá a lo largo de cinco jornadas entre el 26 y el 2 de marzo de 2026. El cese de actividades se hará con franjas horarias escalonadas que afectarán los despegues de vuelos de carga a nivel nacional.

Paro de controladores aéreos: los días y los horarios a tener en cuenta esta semana

El cronograma compartido detalla que las fechas y horarios a tener en cuenta son los siguientes:

El jueves 26, la medida de fuerza se aplicará a toda la aviación de 15 a 18.

El viernes 27, se implementará misma modalidad de 19 a 22 .

. El sábado 28, se afectará a la “aviación general y no regular” de 13 a 16.

Las medidas señaladas como «toda la aviación» incluyen despegues de todos los aeropuertos y categorías; los días destinados a «aviación general y no regular» comprenden exclusivamente vuelos privados, taxis aéreos y no comerciales, sin importar el destino; en tanto, la restricción a la «aviación comercial regular con destino nacional» impacta sólo en vuelos regulares dentro del país.

Los vuelos a Neuquén y Río Negro que podrían registrar demoras o cancelaciones

Jueves 26 de febrero:

Ezeiza (Buenos Aires) a Neuquén: WJ 3161

Aeroparque (Buenos Aires) a Bariloche: AR 1686

Ezeiza (Buenos Aires) a Bariloche: AR 1682

Neuquén a Aeroparque (Buenos Aires): AR 1643

Bariloche a Aeroparque (Buenos Aires): AR 1673

Bariloche a Ezeiza (Buenos Aires): FO 5245

Viernes 27 de febrero:

Aeroparque (Buenos Aires) a Neuquén: AR 1650; AR 1630; WJ 3169

Aeroparque (Buenos Aires) a Bariloche: WJ 3059; AR 1688

Neuquén a Aeroparque (Buenos Aires): WJ 3164; FO 5305

Bariloche a Aeroparque (Buenos Aires): AR 1675

Bariloche a Ezeiza (Buenos Aires): AR 1685; FO 5247

Sábado 28 de febrero