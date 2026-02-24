Paro de controladores aéreo: ¿qué vuelos a Neuquén y Río Negro podrían registrar demoras o cancelaciones esta semana?
La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) retoma esta última semana de febrero su reclamo contra la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Si bien la situación puede cambiar en las próximas horas, estas son las fechas, los horarios y los vuelos que quedarán afectados por la medida.
Los controladores aéreos nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) inician su cronograma de paros que afectarán los servicios en aeropuertos esta última semana de febrero 2026.
El gremio informó que el paro se extenderá a lo largo de cinco jornadas entre el 26 y el 2 de marzo de 2026. El cese de actividades se hará con franjas horarias escalonadas que afectarán los despegues de vuelos de carga a nivel nacional.
Paro de controladores aéreos: los días y los horarios a tener en cuenta esta semana
El cronograma compartido detalla que las fechas y horarios a tener en cuenta son los siguientes:
- El jueves 26, la medida de fuerza se aplicará a toda la aviación de 15 a 18.
- El viernes 27, se implementará misma modalidad de 19 a 22.
- El sábado 28, se afectará a la “aviación general y no regular” de 13 a 16.
Las medidas señaladas como «toda la aviación» incluyen despegues de todos los aeropuertos y categorías; los días destinados a «aviación general y no regular» comprenden exclusivamente vuelos privados, taxis aéreos y no comerciales, sin importar el destino; en tanto, la restricción a la «aviación comercial regular con destino nacional» impacta sólo en vuelos regulares dentro del país.
Los vuelos a Neuquén y Río Negro que podrían registrar demoras o cancelaciones
Jueves 26 de febrero:
- Ezeiza (Buenos Aires) a Neuquén: WJ 3161
- Aeroparque (Buenos Aires) a Bariloche: AR 1686
- Ezeiza (Buenos Aires) a Bariloche: AR 1682
- Neuquén a Aeroparque (Buenos Aires): AR 1643
- Bariloche a Aeroparque (Buenos Aires): AR 1673
- Bariloche a Ezeiza (Buenos Aires): FO 5245
Viernes 27 de febrero:
- Aeroparque (Buenos Aires) a Neuquén: AR 1650; AR 1630; WJ 3169
- Aeroparque (Buenos Aires) a Bariloche: WJ 3059; AR 1688
- Neuquén a Aeroparque (Buenos Aires): WJ 3164; FO 5305
- Bariloche a Aeroparque (Buenos Aires): AR 1675
- Bariloche a Ezeiza (Buenos Aires): AR 1685; FO 5247
Sábado 28 de febrero
- Aeroparque (Buenos Aires) a Neuquén: AR 1646
- Ezeiza (Buenos Aires) a Neuquén: WJ 3167
- Aeroparque (Buenos Aires) a Bariloche: WJ 3051
- Neuquén a Aeroparque (Buenos Aires): WJ 3166
- Bariloche a Aeroparque (Buenos Aires): AR 1669; AR 1695
