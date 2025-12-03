YPF firmó con DLS Archer un mega contrato para garantizarse perforadores en Vaca Muerta

Los grandes planes exportadores que están por delante imprimen la necesidad de hacer cambios y asegurarse los servicios como es el de perforación de pozos en Vaca Muerta y esto es lo que explica que YPF firmó el convenio más largo de actividad, por cinco años y elevando de cinco a siete la cantidad de perforadores o rigs que DLS Archer proveerá.

El acuerdo contempla la provisión y operación de siete equipos de perforación de última generación dotados con tecnología de punta e integrando servicios de Perforación Controlada por Presión (MPD).

Además, incorpora mejoras sustanciales en las condiciones actuales, reflejando el compromiso de ambas compañías con la excelencia operativa. Con este nuevo acuerdo, YPF podrá acelerar la reducción de los pozos perforados pero no completados (DUCs), sostener laterales largos, por encima de los 3.000 metros, y avanzar con nuevos pads en sus bloques de mejor rendimiento.

El convenio incluye los cinco rigs que operan actualmente y la incorporación de dos equipos adicionales, los cuales serán adquiridos mediante esquemas internacionales de leasing. El tiempo estimado para las operaciones será entre 2026 y 2027 donde se realizará la movilización, armado y puesta en marcha de los dos rigs adicionales.

La extracción de petróleo y gas de Vaca Muerta avanza a ritmo sostenido.

Con este acuerdo, DLS Archer avanza en su estrategia iniciada en 2024 con la adquisición de ADA, subsidiaria de Air Drilling Associates Inc., consolidando su posición como líder en soluciones integradas para desarrollos no convencionales.

“El sector de petróleo y gas en Argentina continúa experimentando un crecimiento sostenido. Este nuevo contrato fortalece notablemente nuestro posicionamiento en el mercado y la rentabilidad de nuestras operaciones locales. Estamos convencidos de que esto se traducirá en nuevas oportunidades de crecimiento en el corto y mediano plazo”, aseguró Dag Skindlo, CEO de Archer.

Gerardo Molinaro, VP de Land Drilling, , agregó: “Nos entusiasma la posibilidad de seguir trabajando con YPF consolidando una relación estratégica que seguirá transformando la industria”.