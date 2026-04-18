Irán amenaza con atacar buques en el estrecho de Ormuz y crece la tensión en Medio Oriente

Irán amenaza con atacar a buques que se acerquen al estrecho de Ormuz. Foto: Agencia N.A

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar este sábado luego de que la Guardia Revolucionaria de Irán advirtiera que cualquier embarcación que se acerque al estrecho de Ormuz será considerada “colaboradora del enemigo” y, por lo tanto, un objetivo militar.

El mensaje fue difundido a través de Sepah News, el canal oficial del cuerpo militar, en medio de un escenario de creciente fragilidad en la tregua regional.

Advertencias y control del paso marítimo

En el comunicado, las autoridades iraníes instaron a los buques comerciales y militares a no abandonar sus posiciones de fondeo en el golfo Pérsico y el mar de Omán. Además, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional ratificó que mantendrá el control del estrecho “hasta la conclusión definitiva de la guerra”.

Según la agencia Tasnim, el organismo también advirtió que cualquier continuidad del bloqueo naval estadounidense sobre puertos iraníes será interpretada como una violación del alto el fuego, lo que podría desencadenar nuevas represalias.

La amenaza se produce tras un reciente ataque a un buque mercante en la zona, donde —según reportes internacionales— habrían intervenido cañoneras iraníes. Este tipo de acciones forma parte de la denominada estrategia de “flota mosquito”, basada en el uso de embarcaciones rápidas y de bajo porte para hostigar objetivos navales.

Especialistas sostienen que, si bien Estados Unidos debilitó la flota convencional iraní, la Guardia Revolucionaria mantiene capacidad operativa mediante estas tácticas de guerra asimétrica, utilizando lanchas equipadas con armamento pesado, misiles y drones.

El impacto global que genera el conflicto sobre el estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz es uno de los corredores energéticos más importantes del mundo: por allí circula cerca del 20% del petróleo y gas que se comercializa globalmente. Cualquier interrupción prolongada podría generar un impacto inmediato en los mercados internacionales.

En respuesta, Estados Unidos aseguró que el paso marítimo continúa operativo y bajo vigilancia, aunque el aumento de incidentes ya llevó a varias compañías navieras a reforzar protocolos de seguridad e incluso suspender temporalmente sus operaciones en la zona.

El recrudecimiento del conflicto vuelve a instalar incertidumbre sobre la estabilidad regional y eleva el riesgo de un enfrentamiento directo en un punto clave para la economía mundial.