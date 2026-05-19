La mesa política libertaria se reunirá otra vez marcada por la disputa entre Santiago Caputo y los Menem

La interna libertaria volverá a quedar expuesta la próxima semana cuando la mesa política del Gobierno nacional se reúna nuevamente en Casa Rosada, en medio de la creciente tensión entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el sector alineado con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, representado por los primos Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem.

Santiago Caputo y los Menem volverán a verse en plena tensión interna

Según detalló Infobae, el encuentro está previsto para el martes 26 de mayo a las 11, un día después del feriado patrio, y será encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según trascendió, participarán además el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de Economía, Luis Caputo; la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, además de los propios Caputo y los Menem.

Será la primera vez que Santiago Caputo y los primos Menem compartan una reunión desde que escaló la disputa interna entre ambos sectores del oficialismo, una pelea que en los últimos días se trasladó incluso a las redes sociales y que comenzó a impactar en la dinámica del Gabinete.

En el oficialismo intentan bajar el tono de la confrontación y sostienen que durante esta semana no hubo nuevos cruces entre las partes. Sin embargo, distintas fuentes reconocen que el malestar persiste y que el tema inevitablemente aparecerá en la mesa política, aunque varios funcionarios anticipan que los protagonistas “fingirán demencia” para evitar profundizar públicamente el conflicto.

Mientras algunos dirigentes cercanos al Gobierno consideran que la tensión no pasará a mayores, otros observan con preocupación la postura de neutralidad adoptada por el presidente Javier Milei, quien busca mantener el equilibrio entre las distintas terminales de poder que conviven dentro de La Libertad Avanza.