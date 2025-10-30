La última revisión: ¿Queda algún aumento salarial para los estatales de Neuquén antes de fin de año?

Este viernes 31 de octubre los empleados estatales de Neuquén cobrarán sus sueldos con un aumento del del 6,96%. Según indicó el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la provincia, Carlos Quintriqueo, el incremento por IPC será una de las herramientas que exigirán mantener en la paritaria 2026. El miércoles 5 de noviembre comenzarán las negociaciones entre el gobierno de Rolando Figueroa y los gremios, según comunicaron. Hasta entonces, ¿se espera alguna actualización salarial antes de fin de año?

Quintriqueo indicó que falta el último aumento pautado en la paritaria para el periodo 2025. Sin embargo, se percibirá recién en 2026.

Detalló que queda la actualización por IPC del trimestre de octubre, noviembre y diciembre. Según explicó, ese incremento se cobrará con los haberes de enero.

Expectativa por la paritaria estatal 2026 en Neuquén

La próxima mesa de diálogo salarial con el Gobierno de Neuquén se desarrollará bajo un marco de extrema cautela, según adelantó el secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo. La prioridad del sindicato es, en primer lugar, escuchar el planteo que realizará el Ejecutivo provincial, a fin de analizarlo a la luz de las consecuencias que ha traído la ratificación del «modelo económico nacional».

El sindicalista señaló que el sector cuenta con un acuerdo salarial que es considerado superior a otros convenios por el aumento trimestral por IPC. Sin embargo, sostuvo: «Hay determinados productos que no se miden o cuando se ponderan realmente distorsionan la inflación y quedamos por abajo».

A pesar de que la organización sindical ha estado trabajando internamente en una propuesta, la estrategia de la negociación es clara: no se adelantarán puntos ni peticiones hasta conocer qué ofrece el Gobierno.

ATE buscan mantener el margen de maniobra y responder al planteo oficial una vez que se haga público, asegurando que cualquier revisión mantenga el poder de compra de los estatales.

Neuquén adelanta la discusión salarial 2026 con los gremios estatales: el cronograma

El gobierno de Rolando Figueroa, tal como se había anticipado, activó de manera inmediata la mesa de negociación con los sindicatos estatales para definir la pauta salarial de 2026. Este martes, a solo días de las elecciones, el Ejecutivo provincial anunció públicamente el inicio de las conversaciones.

Aseguran que la intención es «llevar tranquilidad a las familias de los trabajadores» y reforzar el «rumbo de previsibilidad política y económica» de la gestión. La convocatoria, concretada el lunes por la noche mediante una nota del ministro de Gobierno, Jorge Tobares, posicionó a ATE como el primer sindicato en ser citado oficialmente.

Esta decisión revalida la estrategia de «negociación anticipada» implementada el año anterior, que permitió cerrar la paritaria 2025 de forma temprana. Dicho acuerdo, aún vigente, estableció revisiones e incrementos trimestrales basados en un ponderado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por la Dirección Provincial de Estadística y Censos y el INDEC. El objetivo es replicar la previsibilidad y la antelación para el ciclo 2026, aunque los gremios, como había anticipado ATE, mantendrán cautela hasta escuchar formalmente la propuesta del gobierno.

Cronograma de reunieron es este miércoles 25 de noviembre.