El Gobierno largó las paritarias 2026 en Neuquén y ya hay fecha de reunión con un gremio estatal

Como había anunciado semanas atrás, el gobierno de Rolando Figueroa dejó pasar el domingo electoral y anunció este martes el inicio de las negociaciones con los gremios estatales para fijar los salarios de 2026. El primero en ser convocado fue ATE, aunque se espera que durante la semana también se llame al resto de los sindicatos.

Desde el Ejecutivo, en un comunicado, informaron que la intención es «llevar tranquilidad a las familias de los trabajadores estatales», reforzando «el rumbo de previsibilidad política y económica implementado durante la actual gestión».

La convocatoria a ATE fue difundida públicamente este martes, pero se concretó ayer lunes por la noche. La efectivizó el ministerio de Gobierno a través de una nota firmada por su titular, Jorge Tobares.

El encuentro se realizará el próximo 5 de noviembre a las 9:30 en la Sala Lafitte de Casa de Gobierno, se informó.

Paritaria 2026 en Neuquén: qué dice el actual acuerdo con los trabajadores estatales

El Gobierno destacó que con esta decisión se reedita «el esquema de negociación anticipada implementado» el año pasado, el cual permitió «cerrar la pauta salarial 2025 de forma temprana».

Aquel esquema, todavía vigente, estableció aumentos trimestrales para los trabajadores estatales, calculados con base a un ponderado del IPC que mide la dirección provincial de Estadística y Censos y el que hace el Indec.

La negociación paritaria incluirá además al resto de los gremios estatales, como UPCN, ATEN y la Unavp (Viales). Ante la consulta de Diario RÍO NEGRO, desde el sindicato docente informaron que a la mañana de este martes todavía no habían recibido ninguna convocatoria.

El acuerdo que se establezca, a su vez, repercutirá en los salarios de otras esferas de la administración pública, concretamente, del Poder Judicial y el Legislativo.

Carlos Quintriqueo y los salarios estatales en Neuquén: «Vamos a ver qué tienen desde el Ejecutivo»

El secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, se refirió ayer a la negociación paritaria que se viene en Neuquén. Consideró como positivo que se haya convocado después de las elecciones y manifestó expectativas por «sentarnos a rediscutir los salarios«.

«Vamos a ver cuál es el planteo que tienen desde el Ejecutivo en lo salarial», analizó, sin entrar en detalles sobre pedidos puntuales.