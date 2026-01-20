La UNCo suma una tecnicatura en salud a su oferta en Cutral Co

Este ciclo lectivo 2026, la facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue dictará en Cutral Co la tecnicatura universitaria en Agente Sanitario y Promoción Comunitaria de la Salud. La formación que tiene una duración de dos años será presencial y permite ampliar la oferta académica mediante el convenio rubricado con el municipio cutralquense. Se anunció que el dictado será en el espacio donde funciona el Centro de Estudios Universitarios de Cutral Co, CEUC.

Se firmó hoy un convenio entre la decana de la facultad de Ciencias Médicas, Silvia Ávila y el intendente Ramón Rioseco para que en este 2026, se dicte una nueva tecnicatura en Cutral Co. Se trata de una formación como Agente Sanitario y Promoción Comunitaria de la Salud.

En el acto, la decana Ávila señaló que la implementación de una carrera en un lugar «siempre es un festejo» porque se apunta a cambiar la trayectoria de la vida de las personas. Agregó que cuando la formación es en salud, el impacto que se logra es adicional porque se involucra a la comunidad que verá mejoradas las prestaciones de salud en forma directa.

«Tiene este triple efecto cuando abre una carrera de salud: la cuestión individual, de la comunidad que se beneficia con este recurso de salud y quienes van a trabajar como docentes de estas carreras que se ven interpelados a tener una visión clara de cada una de las asignaturas y prestaciones de salud», subrayó.

En este sentido, mencionó que un agente sanitario, trabaja en el territorio, en la comunidad, y es el encargado de reforzar las políticas sanitarias para la prevención y promoción de la salud.

«Es un profesional que hoy la comunidad necesita. En Neuquén ha sido histórico el aporte que dieron los agentes sanitarios en el inicio del plan provincial. Contar con que estos agentes tengan una formación universitaria va a generar un impacto muy postivo para la salud de la comunidad», enfatizó.

La UNCo dictará otra carrera en Cutral Co (Foto: gentileza municipalidad de Cutral Co)

La carrera tiene una duración de dos años y con la modalidad presencial. Requiere una fuerte carga práctica en el territorio y está diseñada con dos ejes fundamentales. Por un lado, el que permite el acercamiento a la comunidad, con un intercambio y diálogo permanente para tratar diferentes problemáticas que presentan las personas a lo largo de su ciclo vital.

Por el otro, el eje humanístico que permite el desarrollo de herramientas de comunicación para implementar su tarea.

Ávila indicó que esta tecnicatura ya se implementó en el norte neuquino y que ahora se suma a la oferta en Cutral Co. «Es de dominio público, las dificultades que tiene la universidad e invertir en educacióin tiene un rédito inmediato y a futuro. Lo tendrá la comunidad», concluyó al agradecer el respaldo del municipio.

Ni bien concluya el receso de la UNCo se comenzará a publicar en los canales oficiales las fechas de preinscripción y el plan de estudio.

En tanto, la secretaria académica, Teresa Braicovich destacó la gestión municipal que «toma y le da la importancia a la educación. «Son gobiernos que interpretan que la educación es un crecimiento personal, regional y un crecimiento nacional. En este momento en que las universidades estamos siendo vapuleadas poder estar presentes con alianzas estratégicas y seguir ampliándonos nos llena de orgullo», sostuvo.

La financiación con fondos del ente El Mangrullo

Finalmente, el jefe comunal Rioseco apeló a la importancia de la formación tanto a los jóvenes como a los adultos. «Es la única herramienta que nos permite salir de la pobreza y la indigencia. No estudiar se pagar durante toda la vida con pobreza y carencias. Estudiar es la herramienta más transformadora», subrayó.

Recordó que los convenios con estas carreras, tanto de universidades públicas como privadas, están financiadas con los fondos del ente autárquico El Mangrullo, Enim, que dispone de un 10% para la capacitación.

Destacó a quienes también se anotaron para terminar la escuela secundaria y resaltó que de 100 cupos dispuestos para cursar el bachillerato para Adultos con el Instituto Panamericano de Estudios Superiores, el 80 % son agentes municipales.

En el mismo acto se rubricó el convenio con el IPES y se anunció que, los fondos destinados al financiamiento, permitirán ampliar los cupos para las carreras de grado de abogacía y de contador público, con las universidades privadas Blas Pascal y Siglo XXI. En total, serán 500 los estudiantes que están contemplados.