La UNCo y la Fundación Bariloche dictarán un posgrado sobre gestión energética: cómo anotarse

La inscripción a la Especialización en Economía y Gestión de los Recursos Energéticos (EEGRE) permanecerá abierta hasta el 13 de febrero.

En un contexto donde la gestión energética define el pulso económico de la región y el país, la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) junto a la Fundación Bariloche lanzaron la convocatoria para la segunda cohorte de la Especialización en Economía y Gestión de los Recursos Energéticos (EEGRE). Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 13 de febrero y los cupos son limitados.

La carrera, que cuenta con el aval oficial de la CONEAU, surge como una respuesta a la creciente demanda de profesionales capacitados en la planificación, regulación y evaluación de proyectos dentro del sector público y privado.

Propone una formación integral en economía y gestión de los sistemas energéticos, con especial énfasis en su relevancia estratégica para la región del Comahue y el desarrollo nacional.

La propuesta se apoya en la trayectoria académica y la experiencia de la Maestría en Economía y Política Energética y Ambiental (MEPEA), creada en 1999 por la FAEA-UNCo y la Fundación Bariloche, y busca ampliar la oferta de formación de posgrado para profesionales interesados en este sector estratégico.

La Especialización constituye una oportunidad formativa destacada para profesionales que se desempeñan -o aspiran a hacerlo- en el sector energético, tanto en ámbitos públicos como privados, así como para quienes participan en espacios de planificación, gestión, regulación, evaluación de proyectos o formulación de políticas energéticas.

La carrera ofrece herramientas conceptuales y metodológicas que permiten fortalecer perfiles profesionales en un campo de creciente complejidad y demanda, se informó.

Especialización en Economía y Gestión de los Recursos Energéticos: modalidad de cursada

Uno de los puntos destacados de la cursada 2026-2027 es su modalidad presencial mediada por tecnología, pensada para integrar a profesionales de distintos puntos del país:

  • Residentes a menos de 50 km de Neuquén: cursada presencial.
  • Residentes a más de 50 km: cursada sincrónica a distancia (con un requisito de asistencia presencial del 25% del total de la carrera).

La formación tiene una duración de un año y medio y ofrece una ventaja académica adicional: quienes completen la especialización tienen la opción de continuidad directa para alcanzar el grado de Magíster a través de la MEPEA.

Especialización en Economía y Gestión de los Recursos Energéticos: inscripciones

  • Fecha límite de inscripción: 13 de febrero de 2026.
  • Inicio de clases: 13 de marzo de 2026.
  • Cupos: limitados (máximo 40 participantes).
  • Preinscripción: se realiza de manera online a través de este formulario digital.
  • Consultas: podés escribir al correo oficial eegrecarrera@gmail.com.

La Especialización está dirigida a profesionales universitarios con títulos de grado de al menos cuatro años en áreas de la ingeniería, ciencias económicas, administración, ciencias ambientales o disciplinas afines, otorgados por universidades nacionales o extranjeras reconocidas.


