La Unión Industrial Argentina cruzó a Javier Milei por acusarlos de «chorros» en el Argentina Week

La Unión Industrial Argentina respondió a las declaraciones del presidente Javier Milei durante el Argentina Week, en Nueva York, donde cuestionó el modelo industrial argentino y afirmó que quienes defienden la industria nacional “son unos chorros”.

En el comunicado, la UIA expresó su “malestar y preocupación por las declaraciones del presidente Javier Milei, en las que calificó a ‘aquellos que defienden la industria nacional’ —es decir, también los industriales argentinos— con expresiones que creemos injustas e infundadas”.

El discurso de Milei sobre la apertura económica y las críticas al modelo industrial

Durante su exposición en Argentina Week, el 10 de marzo en Nueva York, Milei sostuvo que “el coeficiente de apertura de Argentina es de 28%, cuando, dado el ingreso que tiene, debería ser 93%” y afirmó que “el principio de revelación dice que aquellos que defienden la industria nacional son unos chorros”.

La UIA sostuvo que esas afirmaciones “distorsionan el rol que ha tenido y tiene la industria en la historia económica y social del país”.

Milei fue halagado por el CEO global de JP Morgan, Jamie Dimon, durante el Argentina Week. Foto: Noticias Argentinas.

La respuesta de la UIA a Javier Milei por sus declaraciones en Nueva York

El comunicado añadió que “a lo largo y ancho de la Argentina existen miles de empresas industriales —grandes, medianas y pequeñas— que todos los días abren sus puertas y hoy están atravesando un momento muy difícil por la caída de las ventas y la actividad”.

La UIA también señaló que “detrás de cada una de ellas hay empresarios, trabajadores y familias que sostienen el entramado productivo nacional en contextos muchas veces complejos”.

La entidad agregó que “cuando desde la máxima investidura institucional se utilizan expresiones que descalifican a quienes producen e invierten, se genera un agravio injusto hacia ese esfuerzo cotidiano y se debilita el clima de respeto que la Argentina necesita reconstruir”.

En el mismo comunicado, la organización reafirmó su «vocación de seguir trabajando por una Argentina que crezca con más inversión, más producción y más empleo, convencidos de que ese objetivo requiere diálogo, respeto y cooperación entre el sector público y el sector privado”.