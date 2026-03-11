Gobernadores en el Argentina Week: con foco en inversiones, Rolando Figueroa participó de la reunión con Manuel Adorni

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, participó en la sede del Bank of America de un encuentro con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y gobernadores de varias provincias durante la Argentina Week 2026, el evento organizado en Estados Unidos para promover inversiones y contactos con empresarios interesados en el país.

La reunión se realizó en el marco del road show impulsado por el presidente Javier Milei en Nueva York. La iniciativa reúne a funcionarios nacionales, mandatarios provinciales y empresarios con el objetivo de presentar oportunidades de inversión en suelo argentino.

Figueroa destacó el rol de Neuquén en la economía argentina

Tras la actividad, Figueroa publicó un mensaje en redes sociales donde se refirió a la jornada con inversores. “Si a Neuquén le va bien, a la Argentina le va a ir bien”, afirmó el mandatario.

También agregó que participó de la exposición del ministro de Economía, Luis Caputo, frente a 400 empresarios estadounidenses: “A pesar de tener modelos distintos, valoramos contar con una macroeconomía equilibrada”, sostuvo.

Figueroa participó en Nueva York de reuniones con funcionarios nacionales y gobernadores durante la Argentina Week. Foto: gentileza.

El mandatario agregó: «Así como ordenamos la provincia, tener ordenada la macro permite que todo el empuje de nuestra provincia también contribuya al crecimiento del país».

Cuáles fueron los gobernadores que se reunieron con Manuel Adorni en el Argentina Week

Durante el encuentro también participaron los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan) y Carlos Sadir (Jujuy), además del ministro de Hacienda de Chaco, Alejandro Abraam, en representación del gobernador Leandro Zdero.

El encuentro tuvo como fin coordinar «la derivación por parte del gobierno hacia las provincias de consultas, proyectos y análisis de inversión realizados por empresarios estadounidenses» que participan del evento, indicaron.