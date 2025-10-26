La UNRN suma tres carreras vinculadas a Medicina en Bariloche

La carrera de Medicina de la UNRN en Bariloche se puso en marcha en 2022. Foto: archivo

Los primeros egresados de Medicina de la Universidad Nacional de Río Negro se esperan para fines de 2027, pero la Sede Andina -donde se dicta la carrera de grado- se anticipó y ya gestionó y obtuvo la habilitación de tres nuevos posgrados para ofrecer especializaciones en áreas críticas de la salud.

Se trata de la licenciatura en Emergencias Prehospitalarias, la especialidad en Radioterapia y Diagnóstico por Imágenes.

Las tres nuevas carreras tienen distintos niveles de avances, pero todas cuentan con los programas y el aval del Consejo Superior de la UNRN, y además está en carpeta una misión conjunta con la Universidad del Comahue, que dicta Medicina en Cipolletti, para crear las especialidades en Pediatría y Medicina General, dos áreas de alta necesidad y poca oferta en los últimos años a nivel país.

Germán Guaresti, director de la carrera de Medicina, puso en valor la necesidad de crear especialidades de las áreas críticas para la Salud Pública para aportar desde las universidades a las políticas de estado, por eso se trabaja también con los ministerios de Salud de Río Negro y Neuquén para las residencias.

Profesionalización para Emergencias Prehospitalarias

Guaresti detalló que en el caso de la licenciatura en Emergencias Prehospitalarias ya está aprobada y próximamente se lanzará y abrirán las inscripciones para que comience a dictarse en el ciclo lectivo 2026. Será 100% virtual con título de validez nacional.

Esta especialidad aborda “la asistencia sanitaria en calle o domicilio, antes de llegar a un hospital. Es la primera asistencia que son ‘minutos de oro’ porque la atención inicial es clave para la atención posterior”, explicó Guaresti a Diario RÍO NEGRO.

Germán Guaresti, director de la carrera de Medicina de la UNRN Sede Andina. Foto. Chino Leiva

Esta carrera sería similar a la de Paramédicos, que no existe en Argentina, y uno de los mercados laborales podría ser por ejemplo el Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia (Siarme).

“La carrera de posgrado está destinada a quienes sean técnicos den Emergencias Prehospitalarias, profesionales y técnicos en Enfermería. La idea es profesionalizar la tarea que hoy pueden llevar adelante técnicos, sobre todo para la tarea de gestión de la emergencia”.

Esta carrera no requiere de la acreditación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) que sí debe intervenir en aquellas especializaciones de mayor interés público.

Especialización en Diagnóstico por Imágenes

Otra carrera de posgrado que la UNRN ya acreditó con Coneau es la especialización en Diagnóstico por Imágenes, destinada a médicos recibidos con una carga horaria entre 4.500 y 5.000 horas, de las cuáles más del 85% son prácticas.

Guaresti dijo que no está confirmado su inicio, pero se podría dar el próximo año, será modalidad presencial y asociada a residencias en instituciones médicas de la región.

Radioterapia, una carrera cotitulada con el Balseiro

También, días atrás el Consejo Superior de la UNRN aprobó la especialización en Radioterapia, otro posgrado que demandará un proceso administrativo más antes de iniciar el dictado de cursada porque debe ser presentado ante la Coneau para su certificación.

“Es muy importante esta especialidad por los avances en los tratamientos de cáncer y porque es una especialidad crítica, hay muy pocos graduados en el país”. Este posgrado será cotitulado con el Instituto Balseiro que depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) y la Universidad Nacional de Cuyo (Uncuyo). Por esta sociedad, la carrera se podrá cursar en Bariloche o en Mendoza y las residencias se realizarán en las instituciones vinculadas a la Cnea (como Fundación Intecnus en Bariloche) y también en el hospital público y clínicas privadas.

Guaresti señaló que hay instituciones médicas que tienen residencias en esta especialidad, sin embargo el título con aval universitario tiene otro alcance porque tiene validez nacional e internacional.

“El 30 de octubre presentaremos a la Coneau esta especialización que ya fue aprobada por la UNRN y la Uncuyo. Se espera que en seis meses se realice la revisión y podamos obtener la autorización para comenzar su cursada”, puntualizó el titular de la carrera de Medicina de la UNRN quien detalló que este posgrado tendrá una carga horaria de 5.550 horas de las cuales 4.400 será en prácticas.

En 2027 estarán los primeros egresados de Medicina

“En dos años, la UNRN tendrá 40 egresados de medicina por año”, lanzó el vicerrector de la sede Andina Diego Aguiar semanas atrás cuando junto al gobernador Alberto Weretilneck firmaron los contratos para culminar los trabajos de conexiones de servicios en el campus de Bariloche.

El titular de Medicina, Germán Guaresti, ratificó esta premisa y destacó el nivel de retención de los estudiantes que tiene la carrera desde sus inicios en 2022.

El primer año comenzó con 57 estudiantes y hoy permanecen en la cursada, culminando el cuarto año 48 alumnos, un 84% de los que iniciaron la carrera, un porcentaje muy alto comparado con otras disciplinas: “Tiene que ver con el seguimiento de los docentes y el modelo de la carrera”, valoró el médico.

Entre estos estudiantes que hoy realizan sus prácticas en los centros de salud de Bariloche y en hospital Ramón Carrillo, estarán los primeros egresados hacia fines de 2027.

La matrícula de la carrera que se dicta en Bariloche tiene un promedio superior a los 40 alumnos por año y transita el cuarto ciclo lectivo. Un detalle no menor es que el 95% de los alumnos son de Bariloche y las localidades cordilleranas (incluyendo de provincias vecinas como Chubut y Neuquén), además de la Región Sur de Río Negro. También hay estudiantes provenientes del Valle, San Antonio Oeste y el exterior.