Río Negro activa el cobro de la deuda de obras sociales con los hospitales

El hospital de Bariloche es uno de los que tienen mayor complejidad y más facturación a obras sociales en agosto. Foto: Chino Leiva

El engranaje para recuperar la deuda de los últimos 4 años de las obras sociales y prepagas con los hospitales de Río Negro, por la atención de pacientes con cobertura, comienza a moverse para que regresen esos aportes al sistema tanto a los hospitales como estímulo para el personal.

El saldo deudor histórico de 150 obras sociales estatales, sindicales y de medicina prepaga -sin contar Ipross y PAMI- con los hospitales ronda los 4.000 millones de pesos y se suma un promedio de facturación de 1.000 millones de pesos mensuales a partir de agosto.

En octubre del año pasado se aprobó la ley 5754 que establece el régimen de recupero de fondos por servicios asistenciales del sistema de Salud Pública con destino específico para que vuelva a los hospitales y con posibilidad de iniciar ejecuciones judiciales a través de la Fiscalía de Estado si no hay pago voluntario.

«Salud se puede financiar en parte con lo que se hace»

Con esa herramienta, el ministerio de Salud dividió en dos las tareas, por un lado cuantificar y agrupar la vieja deuda que data del año 2021 en adelante y por otro organizar las prestaciones mensuales a pacientes con obras sociales para activar la cadena de pagos de inmediato.

El ministro Demetrio Thalasselis dijo que con este esquema “estamos advirtiendo que Salud se puede financiar en parte con lo que se hace y debemos cobrar a los pacientes que tienen cobertura sin ningún tipo de restricción y sin afectar el derecho de acceso a la salud”.

Remarcó que se trata de pacientes que tienen algún tipo de cobertura y que asisten a los hospitales públicos porque no tienen otros servicios en sus localidades o por elección personal.

El ministerio contabilizó 6.500 facturas de todos los hospitales de prestaciones a afiliados de obras sociales en los últimos 4 años. Ese registro se debió informatizar desde cero luego de que en 2024 dejó de funcionar la Superintendencia de Riesgo de Salud, que tenía una plataforma donde cada hospital cargaba la factura y la información era accesible también a las obras sociales.

A partir de eso se intimó a 140 obras sociales y “algunas empezaron a pagar”, mientras que otras están en proceso de acuerdos de pago incorporando el cálculo de intereses, puntualizó Thalasselis a Diario RÍO NEGRO. Remarcó que “la estructura se empieza a mover” y prometió “no abandonar la deuda con los hospitales”.

En agosto hubo prestaciones a 153 obras sociales

En paralelo, se trabajó en “lo corriente”, por las prestaciones mensuales en cada hospital y recientemente se terminó de procesar y facturar todo el mes de agosto, por un total de 1.043.194.023 pesos. Se trata de 153 certificados de deuda para su ejecución judicial.

Los hospitales recibirán el proporcional de las deudas de obras sociales y prepagas. Foto: Chino Leiva

De ese monto, diez obras sociales origen sindical suman 800 millones de pesos; las diez siguientes (entre las que hay prepagas) en orden decreciente de deuda suman 100 millones de pesos; y el tercer bloque de diez obras sociales acumula 50 millones de pesos.

Thalasselis dijo que el recupero se distribuirá en proporción con la facturación que realizó cada hospital y los cuatro de mayor complejidad (Bariloche, Viedma, Roca y Cipolletti) reúnen el 80% de ese saldo.

El dinero que se recupere se distribuye de manera proporcional según la deuda que se tenía con cada hospital. Por ley un 20% va destinado a un fondo del ministerio de Salud, pero se decidió cederlo a los hospitales. Del 80% restante, el 40% promedio se distribuye entre los trabajadores a modo de estímulo (lo que equivale al 32% del total) y el resto se deriva a la administración del hospital.

El ministro también mencionó que la normativa permite que las obras sociales, luego de ser intimadas y con órdenes de ejecución en curso no paguen, pueden ser embargadas.

Además, se activó el recupero con la obra social provincial Ipross que “fue regularizando en cada hospital” su deuda.