Las 22 empresas de Santa Fe que visitarán Neuquén buscan hacer negocios en Vaca Muerta

El gobierno provincial busca tentar a las empresas con el programa Invierta en Neuquén. Foto: archivo Florencia Salto.

Unas 22 empresas de Santa Fe harán pie este jueves en Neuquén como parte de la comitiva que encabezará el gobernador de esa provincia, Maximiliano Pullaro, en busca de oportunidades en la cadena de valor de Vaca Muerta.

Son del rubro metalmecánico, de transporte y servicios profesionales, algunas ya con experiencia en el rubro.

Como anticipó Diario RÍO NEGRO, el grupo llegará el jueves a la capital, donde participará de una agenda coordinada por el Centro Pyme-Adeneu de Neuquén.

Está previsto que Pullaro y Rolando Figueroa firmen un acuerdo de colaboración entre ambas provincias a las 13 y, luego, se iniciará un espacio de “networking” entre las empresas santafesinas y otras neuquinas para explorar oportunidades de inversión. El viernes harán una recorrida en el yacimiento Loma Campana que operan YPF y Chevron.

Cuáles son las empresas de Santa Fe que vienen a Vaca Muerta

Según confirmaron desde el gobierno a este diario, el listado de empresas que visitarán la provincia incluye a ANDES (grasas y lubricantes), Anpec-Cort (metalurgia y fundición), Arsemet (servicios metalúrgicos), ByG Emprendimientos (tratamientos térmicos), Caniflex (oleohidráulica), Comat (metalmecánica) y Domingo Bisio (transporte de cargas).

También las empresas Dima Metal (semirremolques y equipos especiales), EMU (metalúrgica), Grupo SIE (ingeniería), Grupo SIT (servicios topográficos), Incarvitt (fábrica de carrocerías), Ingeap (topografía), Kaizen Lonas (lonas de PVC), Metalúrgica Sarmiento (metalmecánica), Proind Ingeniería (fabricantes de resistencias eléctricas), WK-Topline (repuestos especiales), Remolques OMBU (fabricación de remolques), Ribron (andamios multidireccionales y pintura industrial), Strada (tuberías), ZLT Inversiones (desarrollo inmobiliario) y Ebinox (ingeniería y montaje).

Neuquén tentará a las empresas de Santa Fe con su RIGI

Algunas ya tienen experiencia asociada a Vaca Muerta, con bases operativas en la región, participación en la construcción del oleoducto VMOS u otros acuerdos comerciales, mientras que otras buscan ingresar por primera vez al negocio.

Además de Pullaro, acompañará a los representantes de estas empresas el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini.

Los funcionarios locales, en tanto, presentarán los beneficios del programa Invierta en Neuquén, una suerte de RIGI provincial para proyectos de menor escala.