Las auditorías médicas rechazaron un 45% de días de licencias de los estatales de Río Negro

El control alcanza a la totalidad del personal del Ejecutivo, que supera los 55.000 agentes. Foto: Marcelo Ochoa.

El sistema de auditorías privadas de las licencias médicas en el Estado provincial rechazó un 45% de las solicitudes formalizadas en sus 16 primeros meses de contratación.

El relevamiento del período septiembre 2024-diciembre 2025 consigna 608.493 días de licencias por enfermedad solicitados. Equivale a seis días por cada presentación.

El total indica un promedio mensual de 38.030 días requeridos, pero los técnicos de Dients -que es la empresa contratada en septiembre del 2024- desestimaron un 45,13% porque “no cumplían con los criterios” o “presentaban excesos”.

Las jornadas autorizadas sumaron 333.877 (un 55% del total o, en promedio, 3,3 días por licencia presentada), aunque el informe gubernamental remarca los 274.616 días rechazados.

El segmento denegado se conforma -esencialmente- por la reducción de los días solicitados en los certificados elevados.

En una gacetilla, el gobierno provincial remarcó ese rechazo de las licencias médicas y afirmó un “ahorro” de 20.000 millones de pesos, considerando el personal que pretendía no concurrir a su trabajo pero mantener sus ingresos, pero, frente a que no logró esa autorización, tuvo la obligación de asistir a su tarea pública.

Datos 608.493 Días fueron requeridos por los trabajadores como licencias médicas. Promedian 38.030 pedidos mensuales.

274.616 Días no autorizados por los médicos auditores. La media avalada: 17.163 por mes.

45,13% Días solicitados para licencia médica que no fueron aceptados por los auditores. Este rechazo constituye el cálculo gubernamental para indicar un "ahorro" de 20.000 millones en los 16 meses relevados.

La única instancia donde efectivamente puede existir algún menor costo salarial radica en el caso de Educación, porque la inasistencia docente implica -generalmente- su reemplazo y un haber adicional.

La Unter mantiene su oposición al mecanismo de auditoría y, en la última paritaria, su delegación insistió en su rechazo, mientras que el equipo de Educación lo defendió, aclaró haber realizado algunas adecuaciones y planteó alguna reunión con Función Pública si existen dudas.

“La función del equipo de auditoría es estrictamente técnica: verificar que el reposo sea acorde al diagnóstico”, explicó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra. Agregó que “administrar los recursos públicos exige responsabilidad. Detectar irregularidades es una obligación frente a cada contribuyente y una forma de defender al trabajador estatal que cumple”.

Según el relevamiento presentado, las enfermedades más comunes son afecciones respiratorias (faringitis aguda y gripe) y la gastroenteritis viral, mientras que las lumbalgias, aunque menos frecuentes, demandan mayores períodos de reposo.

Para las autoridades, los registros muestran un cambio cultural en el uso de las licencias. En octubre -el “mes históricamente de mayor demanda”- se registraron 14.031 días menos solicitados en 2025 en comparación con 2024. Ese descenso -según el gobierno- evidencia que “la fiscalización desactivó pedidos especulativos o sin respaldo clínico”.

Las auditorías de Dients se inician cuando el agente completa un formulario digital y adjunta el certificado. Sus médicos verifican el diagnóstico y definen si los días se aprueban o se ajustan.

Esa empresa -con un contrato que ya supera los 350 millones mensuales- cumple sus auditorías online y, también, con consultorios presenciales en Viedma, Choele Choel, Roca, Cipolletti y Bariloche.