Las empresas dejarán de recibir pagos estatales por pasajes gratuitos para personas con condiciones de salud especiales

El Gobierno anunció con la publicación del Boletín Oficial, la eliminación total del régimen de compensaciones económicas que las empresas de micros de larga distancia recibían para otorgarle el beneficio de pasajes gratuitos a personas con condiciones de salud especiales.

El Estado eliminó el subsidios para micros de larga distancia

La resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte de la Nación se publicó esta madrugada y detalla que se dejará sin efecto el régimen que eran «otorgados en el marco de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674».

Un punto a aclarar es que pese a la eliminación de esta compensación por parte del Estado, los pasajes seguirán siendo gratuitos.

La resolución remarca que el derecho a la gratuidad permanecerá «plenamente vigente y exigible» ya que las empresas siguen obligadas a entregar los pasajes sin costo a los beneficiarios. En este sentido indicaron que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será la encargada de #controlar y garantizar que las empresas cumplan con la emisión de estos pasajes gratuitos».

De acuerdo a esto, las personas que mantienen su derecho a viajar gratis son:

Personas con discapacidad: entre su domicilio y cualquier destino al que deban concurrir (Ley 22.431). Personas trasplantadas o en lista de espera: inscriptas en el SINTRA (Ley 26.928). Niños, niñas y adolescentes con cáncer: en el marco del régimen de protección integral (Ley 27.674).

El Ministerio de Economía argumentó que la medida se tomó en base al cambio de reglas del sector que se implementó a fines del 2024 con el Decreto 883/2024, el cual permite que las empresas de colectivos puedan determinar libremente sus recorridos, horarios y los precios de sus pasajes. Como tiene vía libre para establecer sus tarifas, el Estado considera que las empresas ya tienen la capacidad de absorber internamente los costos dentro de su propia estructura comercial y por ello consideran «innecesario» el subsidio estatal.

La nueva normativa comenzó a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial, este 26 de mayo de 2026.