Las lecturas en Neuquén tras el triunfo de Axel Kicillof en Buenos Aires: ¿Se polariza la elección de octubre?

El aplastante triunfo de Fuerza Patria de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires este domingo abrió signos de pregunta sobre el escenario que se dará en el país, pero también en Neuquén, en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Mientas algunos leen los resultados como un anticipo de la polarización que se dará entre el peronismo y La Libertad Avanza, en el espacio del gobernador Rolando Figueroa interpretaron que «las provincias marcan el camino» de la oposición a Javier Milei.

Un comunicado firmado por el Frente Grande, el PJ afín al oficialismo provincial, el Frente Renovador, Neuquén Futura y Compromiso, todos partidos que integran el armado de La Neuquinidad, planteó que «tal como ocurrió en Corrientes y hoy en la Provincia de Buenos Aires, las provincias le han dado la espalda a las políticas de un gobierno nacional que avasalla los derechos de los sectores populares, con políticas que destruyen la salud, la educación, la seguridad, los caminos, la producción, y pretende avanzar sobre sus autonomías».

«El pueblo de la Nación Argentina somos quienes vivimos en las provincias y no es de extrañar que la reacción frente a las agresivas políticas nacionales empiece a emerger de ellas», advirtieron.

El texto planteó que son las provincias, «en el actual escenario de ausencia de un proyecto nacional vigoroso, los espacios donde se viene articulando la oposición política y la ejecución de políticas alternativas a la crueldad y el sálvese quien pueda del gobierno nacional».

«Esto lo entendió con claridad el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al sostener con firmeza, por primera vez en la historia de su provincia, el desdoblamiento de las elecciones».

«Gana lo cercano»

La lectura la empezaron a plantear referentes del peronismo neuquino afín a Figueroa como Tanya Bertoldi, Lorena Barabini y Santiago Nogueira el domingo a la noche, aunque también se vio de referentes más afines a los «libertarios» como Leandro López.

«Ayer en provincia de Buenos Aires ganaron los intendentes y los gobiernos locales. Gana lo cercano, lo conocido, lo que representa lo cotidiano. Sirve caminar la calle, conocer el territorio y su gente. No sirve armar campaña desde el Obelisco», dijo el exdiputado, quien horas antes había posteado su «deseo» de que el kirchnerismo no llegue al 40%.

La Neuquinidad y el «camino propio»

El comunicado de las agrupaciones peronistas destacó el «camino propio» iniciado en la provincia con el armado de La Neuquinidad, «promoviendo un modelo de desarrollo que busca revertir las históricas desigualdades territoriales y sociales de nuestra provincia y proyectar el Neuquén post Vaca Muerta».

«Sabemos que La Libertad Avanza pretende desplazar este modelo para poner en manos del gobierno nacional y sus intereses los recursos de los neuquinos, avasallando la autonomía y poniendo en riesgo nuestro modelo de convivencia».

«Por eso el 26 de octubre en Neuquén al proyecto de un gobierno que destruye el Estado, vulnera los derechos sociales, pretende someter a las Provincias y empobrecer a sus habitantes, se lo derrota con LA NEUQUINIDAD eligiendo representantes al Congreso que defiendan a Neuquén y su modelo alternativo, porque es desde las provincias que empezaremos a sentar las bases de una Nación Justa, Libre y Soberana», concluye el documento.

Rolando Figueroa tenía encuestas

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, Rolando Figueroa no se mostró sorprendido anoche con el resultado en provincia de Buenos Aires (las encuestas le arrojaban un triunfo de Kicillof de entre 10 y 12 puntos), aunque evaluó que la elección no modifica el escenario para octubre.

En La Neuquinidad siguen confiados en una polarización con La Libertad Avanza que deje afuera del reparto de senadores a Fuerza Patria, que partiría de un piso bajo en la provincia y con divisiones hacia otras agrupaciones.

«En los distritos donde hay terceras fuerzas provinciales, los gobernadores van a ganar», analizaron desde el Ejecutivo.