Javier Milei en Casa Rosada: convocó a una reunión de gabinete tras la derrota en las elecciones de Buenos Aires

Luego de conocerse el resultado de las elecciones legislativas en Buenos Aires, el presidente Javier Milei encabezará una reunión de Gabinete este lunes por la mañana. El encuentro, convocado para las 09:30 horas, se llevará a cabo en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada y se espera la asistencia de la mayoría de ministros y secretarios de alto rango.

Entre los asistentes se confirmó la presencia de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, Santiago Caputo, asesor presidencial, y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados.

Según trascendió, el objetivo de la reunión es analizar los resultados de los comicios en Buenos Aires y repensar la estrategia de cara a las elecciones de octubre.

El presidente Javier Milei arribó a la Casa Rosada a las 8:55 y junto con él ingresó al recinto el vocero presidencial, Manuel Adorni.

«Nada va a cambiar en lo económico, ni en lo cambiario», Luis Caputo tras la derrota en las legislativas bonaerenses

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, aclararon rápido que los fundamentos macroeconómicos no se modificarán a pesar del resultado adverso.

“Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario”, escribió en su cuenta de X el jefe del Palacio de Hacienda.

“Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes, y con todo lo que tengamos, el equilibrio fiscal. Vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetaria. Vamos a mantener el esquema cambiario. Vamos a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación. Vamos a seguir mejorando en nuestra política de capital humano. Vamos a seguir manteniendo las reformas”, dijo el Presidente desde el escenario, rodeado de sus principales ministros con excepción de Luis Caputo; de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y del asesor Santiago Caputo.