Rolando Figueroa llamó a votar contra el «sálvese quien pueda» en el lanzamiento de campaña de La Neuquinidad

El acto de La Neuquinidad en Chos Malal con Rolando Figueroa y los candidatos de la lista. Foto: captura.

El gobernador Rolando Figueroa llamó este jueves a defender “la neuquinidad” en las elecciones nacionales del 26 de octubre y a “no dejar pasar el sálvese quien pueda” en la provincia durante el acto de lanzamiento de campaña que se hizo en Chos Malal. El mandatario resaltó la importancia de ganar las legislativas y explicó que por eso eligió “candidatos de fuste” para competir con los partidos nacionales.

El acto de La Neuquinidad reunió a todos los candidatos, miembros del gabinete y referentes de los partidos que integran la alianza en el gimnasio municipal de la ciudad que, según los organizadores, excedió su capacidad y por ello se montó también un espacio para seguir los discursos desde afuera.

Figueroa cuestionó sin mencionarlo al espacio del presidente Javier Milei al diferenciar que “libertad no es sálvese quien pueda”. Diferenció la realización de obras con empresas públicas, el financiamiento de la educación y anunció anunció asfalto para el norte en las rutas a Manzano Amargo, a Los Miches, Guañacos y hasta Pichachén.

“Imagínense si todas esas soluciones las pensaran desde otro lado. Las estamos buscando nosotros”, planteó.

Antes de subir al escenario para hacer el cierre del acto, Figueroa estuvo sentado con el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, a su izquierda, y con la vicepresidenta primera de la Legislatura, Zulma Reina, a su derecha. El dirigente de Uocra, Juan Carlos Levi, ocupó también un lugar en la primera fila y fue el gremio con mayor presencia en el acto.

El candidato «de incógnito»

El candidato a segundo senador, Juan Luis “Pepé” Ousset, consideró que en la elección de octubre hay que “militar un modelo, el modelo de la neuquinidad” y diferenció que la mayoría de los dirigentes que llegan al Congreso “tienen condicionantes”. “Nosotros no tenemos compromisos, solo respondemos a la provincia de Neuquén”, aseguró.

Repasó que hace 23 años que trabaja junto a Figueroa “de incógnito” y que siempre tuvo “un bajo perfil”. “Hace más de 20 años trabajando con Rolando construyendo esta propuesta. Ahora tenemos que dar un paso más que es llevar la voz de los neuquinos al Congreso”.

«Ella tiene un look»

El plato fuerte antes del discurso del gobernador fue el de la candidata a primera senadora, Julieta Corroza, quien fue presentada con un video que utilizó la canción “Ella” de Tan Biónica que comienza con el verso “Después de 24 meses sin dormir/ Sostiene su entereza con gotitas de marfil”.

“Rolo descubrió mi vocación”, dijo la ministra, quien se mostró “honrada de haber sido elegida para encabezar la lista”.

“En un momento donde en Buenos Aires se pelean unos con otros y todo es blanco o negro, ahí vamos a estar nosotros defendiendo cada paso que tiene que dar Neuquén”, afirmó la candidata y se describió como la persona “que más vueltas dio a la provincia después de Rolo”.