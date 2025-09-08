Rolando Figueroa dijo que las elecciones en Buenos Aires «fueron allá lejos», pero que la gente valora lo provincial

El gobernador Rolando Figueroa se refirió este lunes a las elecciones en la provincia de Buenos Aires en las que se impuso por amplio margen Fuerza Patria y les restó importancia al plantear que «fueron allá lejos». «Una provincia importante del país, sin duda, que nada tiene que ver con el quehacer cotidiano y el ambiente político de todas las provincias», sostuvo sobre los comicios que renovaron legisladores provinciales y concejales, con un aplastante triunfo del gobernador Axel Kicillof.

El mandatario de Neuquén resaltó que fue una elección «provincial y municipal», en coincidencia con su par de Río Negro, Alberto Weretilneck, y refirió que fue «importante como lo fue Corrientes y todas las elecciones provinciales que se han llevado adelante».

Figueroa analizó que los proyectos provinciales «toman más envergadura» en el actual contexto y que «la gente los ha tomado como una gran alternativa». «Esperamos que ocurra lo mismo en octubre», planteó.

El gobierno irá con un armado propio bajo la alianza de La Neuquinidad que buscará romper la «grieta» nacional entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria.

El gobernador dijo que «lo que se viene» es la construcción desde lo local y que «es el camino que va a terminar eligiendo la gente: valorar el contacto, realizar obra públicas, generar Estados eficientes».

Consultado esta mañana en rueda de prensa sobre si lo había contactado el presidente Javier Milei, quien anoche dijo que haría una autocrítica frente al resultado adverso, dijo que no, pero que van «caminando tranquilos pero firmemente». «En Neuquén notamos que es necesario un Estado presente, eficiente, que distribuya», concluyó.