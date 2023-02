Las mujeres del MPN a cargo de la intendencia de Neuquén

La concejala Isabel Mosna asumió en 2019 y no postuló a candidaturas para este 2023 . Estará a cargo de la intendencia hasta el 16 de abril (foto Florencia Salto)

La vicepresidenta primera del Deliberante, Isabel Mosna, asumirá la intendencia capitalina en los próximos días, cuanto el intendente Mariano Gaido inicie la licencia obligatoria debido a su condición de candidato a la reelección. El alejamiento de las actividades oficiales se producirá en cuanto la Justicia electoral lo habilite para disputar la intendencia el 16 de abril.

En el Deliberante solo 3 de 18 integrantes no está en una lista por un cargo electivo en 2023. Como no se prevén los reemplazos por proselitismo (sólo por renuncia o fallecimiento) el Concejo no tendrá quórum hasta el 17 de abril. Mosna, Jorge Rey (del MPN) y Camilo Echavarría (FRIN) son los únicos que seguirán en funciones legislativas durante los próximos dos meses.

El jefe comunal dejará el cargo en pocos días, a partir de la oficialización de su candidatura por la reelección. Antes de que termine febrero le cederá la intendencia a Mosna, que lo reemplazará hasta el 17 de abril, cuando Gaido se reincopre para terminar su mandato hasta diciembre.

El intendente anunció hoy en la apertura de sesions que presentará una ordenanza para que los integrantes del Ejecutivo que son candidatos, también se alejen de los cargos en cuanto sean proclamados por la justicia.

La medida ya rige desde el 2.021 por un decreto de su autoría, así es que cuando asuma Mosna en la intendencia, no tendrá entre sus colaboradoras y colaboradores, a quienes sean candidatos en la elección provincial y/o municipal del 16 de abril.

“Me toca asumir la intendencia en la ciudad, soy consciente de la responsabilidad, el compromiso y la confianza del trabajo en equipo que venimos llevando en conjunto con el intendente y el Ejecutivo en la ciudad, es tremendamente importante más allá del género, los vecinos buscan que sea una gestión para y con ellos”, dijo Mosna.

La concejal se afilió al partido durante la gobernacion de Felipe Sapag en el ministerio de Acción Social, es radióloga, ingresó a la administración pública en el hospital Castro Rendón, le falta un exámen para recibir el título de abogada y antes de ingresar a la banca en el Deliberante, estaba en la atención al ciudadano en el área de Juventud.

Por decisión personal y para terminar estudios, decidió el año pasado no integrar las listas de candidatas o candidatos del MPN.

“Mi objetivo próximo ahora es acompañar al intendente en la gestion del día a día, no parar la gestión porque él esté de licencia, soy incondicional en ésto”, sostuvo. “Ocuparé el cargo de la intendencia acompañandolo a Mariano, siguiendo todo lo que se viene haciendo porque tenemos un gran equipo, que no le escapa al trabajo, nada se modifica, todo se proyecta”, agregó.

Antes que Mosna, en enero, la presidenta del Concejo Claudia Argumero estuvo a cargo de la intendencia por unos días y lo mismo ocurrió el año pasado, sin embargo, como también integra una de las listas por la reelección, estará inhabilitada para ejercer el cargo desde que sea proclamda candidata, aproximadamente el 20 de febrero.

La actual ministra María Eugenia Ferraresso, alcanzó la presidencia del Concejo Deliberante en la gestión anterior por sucesión institucional, pero no estuvo en el Ejecutivo.

Desde la intendencia de Derlis Kloosterman (MPN), sólo algunas mujeres se ocuparon de la comuna capitalina en reemplazo de intendententes de licencia.

“Un 8 de marzo, en una reunión que hicimos, un periodista le preguntó al Chito Jalil si se iba tranquilo sabiendo que dejaba a una mujer en el municipio...hemos hecho mucho camino”, se rió la ex presidenta del Concejo Deliberante (95-99) Zulma Reina, actualmente candidata a diputada provincial en veredas de oposición al MPN, con el candidato a gobernador por Comunidad, Rolando Figueroa.

Dijo que durante esos 4 años estuvo 6 meses como intendenta a cargo por candidaturas o licencias del «Chito» Jalil. En una oportunidad, durante una interna del partido provincial, Jalil pidió licencia y Reina, que era candidata a diputada nacional por la lista roja en la interna del partido, fue obligada por el cuerpo a tomar licencia aunque no estaba reglamentado. “Allí asumió como intendenta Liliana Ortiz, que estuvo a cargo del municipio por 30 días”, recordó.