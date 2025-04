Neuquén y Río Negro pelean la letra chica de la privatización de las represas: qué pasa antes del momento clave para Figueroa y Weretilneck

Mientras los gobernadores activan desde la política, los técnicos de Neuquén y Río Negro pelean artículo por artículo las nuevas condiciones de las concesiones de las hidroeléctricas construidas en los ríos del norte de la Patagonia. Las normas de manejo del agua es uno de los puntos en disputa más complejo desde el punto de vista hídrico, pero los gobiernos provinciales pelean la reposición del esquema de regalías que se calcule sobre toda la remuneración de las concesionarias y no sólo sobre un componente de la tarifa.

Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck se verán en la tarde de este miércoles con funcionarios de la secretaría de Energía de la Nación para presionar la imposición de las condiciones mínimas que requieren.

Las presas están en manos privadas desde la década del 90, con contratos vencidos y prorrogados. El gobierno de Javier Milei creó sociedades anónimas y lanzó su privatización, con un esquema similar, de concesión, por 30 años.

Privatización de las presas: qué reclaman las provincias

Para los técnicos es clave que el manejo del agua no se realice con la discrecionalidad de la generación, que es lo que más interesa a los privados y a la secretaría de Energía de la Nación.

Por eso llegaron a un acuerdo:

• La programación hidrológica será anual. Los cambios profundos en el clima obligan a usar modelos de tan corto plazo.

• Cada tres meses, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informará los recursos con los que contará la cuenca.

* Se tendrá en cuenta un pronóstico meteorológico a corto plazo.

• La decisión deberá tener en cuenta los niveles de los embalses.

• También debe considerarse las condiciones del año hídrico: cada mayo se sabrá si se espera sequía o abundancia.

Privatización de las presas: cálculo de regalías

El cálculo del 12% de las regalías sobre la energía generada que cada concesionario debe pagar a las provincias (6% a cada una en las del Limay y el valor pleno en Cerros Colorados a Neuquén porque está íntegramente en su territorio) fue cambiando con el correr de los años.

En general, los generadores tienen dos tipos de remuneraciones: una por la potencia puesta a disposición (valora el mantenimiento de los equipos) y otra por la energía generada, pero en el caso de estas hidroeléctricas se les sumaron otros ítems y ahora son cinco componentes. Las regalías se calculan sobre sólo dos de ellos.

También el canon que aportan para el funcionamiento de la AIC y el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep) se calcula con los mismos criterios, lo que llevó a estos organismos, tradicionalmente autárquicos, a acudir a los gobiernos que los integran para financiarse.

Hay además una red hidrometeorológica (en parte heredada de Hidronor y de Agua y Energía, y en parte construida por la AIC) cuyo mantenimiento se financia con un aporte dividido en siete partes: una de la AIC, una de la secretaría de Energía de la Nación y cinco de las empresas concesionarias.

El canon que se menciona en los borradores que circulan en oficinas oficiales no es el que impusieron las provincias el año pasado como modo de presión. RÍO NEGRO informó erróneamente que se trataba de ello. Esa imputación no está en los papeles y dicen en Nación que no prosperará.