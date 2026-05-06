Cayó la recaudación de Río Negro en abril, pero sorprendió la suba de Ingresos Brutos

Los ingresos por el cobro Automotores y de Inmobiliario, incluidos en el pago adelantado, bajaron a la mitad en abril. Foto: M. Ochoa

La recaudación de Río Negro de abril ya fue pura -sin el impacto de los pagos anuales- y se reflejó en los registros porque descendió casi 4.290 millones, es decir, nominalmente, en un 5,6% en relación a marzo.

El derrumbe se cumplió en los ingresos por Inmobiliario y en Automotores, que están incluidos en el régimen anticipado y que venció el 13 de marzo pasado.

En cambio, Ingresos Brutos evidenció una suba real importante, por encima del 3%. En la Agencia se calificó de “buen número” esa percepción porque es la segunda recaudación del año y un poco inferior a febrero, que contiene liquidaciones de las declaraciones juradas -facturaciones- de enero que pertenecen a la temporada alta de turismo.

El número 71.811 Millones de pesos totalizó la percepción de impuestos por parte de la Agencia de Recaudación de Río Negro.

Esa variación positiva, ligada al consumo, expresa más relevancia frente a su similar nacional porque el IVA arrojó una caída real de un 2%.

El registro total de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) registró una disminución del 3% en relación a marzo y acumuló nueve meses consecutivos en retroceso.

El organismo impositivo de Río Negro, que dirige Alejandro Palmieri, explicó la baja del último mes en la disminución por los tributos Inmobiliario y en Patentes por la incidencia de sus pagos anuales. Ambas recaudaciones cayeron a la mitad, en relación a marzo.

Puntualmente, los pagos de abril sumaron 71.811 millones frente a los 76.099 millones del último mes, que incluyen dos semanas del régimen de cancelación adelantada. Abril significó 4.288 millones menos al registro anterior, es decir, una baja nominal del 5,6% y algo más del 3% real.

Ingresos Brutos representó casi el 79% de la recaudación total de abril, con casi 56.560 millones frente a los 38.402 de igual mes del 2025. El alza nominal llegó al 47%, aunque, considerando el impacto inflacionario, esa disponibilidad también es positiva, con un alza del 11%.