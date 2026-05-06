Cayó la recaudación de Río Negro en abril, pero sorprendió la suba de Ingresos Brutos
El último registro mensual tuvo una baja de casi 4.290 millones en relación a marzo. La percepción por Ingresos Brutos, ligada al consumo, sorprendió con un aumento real del 3%.
La recaudación de Río Negro de abril ya fue pura -sin el impacto de los pagos anuales- y se reflejó en los registros porque descendió casi 4.290 millones, es decir, nominalmente, en un 5,6% en relación a marzo.
El derrumbe se cumplió en los ingresos por Inmobiliario y en Automotores, que están incluidos en el régimen anticipado y que venció el 13 de marzo pasado.
En cambio, Ingresos Brutos evidenció una suba real importante, por encima del 3%. En la Agencia se calificó de “buen número” esa percepción porque es la segunda recaudación del año y un poco inferior a febrero, que contiene liquidaciones de las declaraciones juradas -facturaciones- de enero que pertenecen a la temporada alta de turismo.
El número
- 71.811
- Millones de pesos totalizó la percepción de impuestos por parte de la Agencia de Recaudación de Río Negro.
Esa variación positiva, ligada al consumo, expresa más relevancia frente a su similar nacional porque el IVA arrojó una caída real de un 2%.
El registro total de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) registró una disminución del 3% en relación a marzo y acumuló nueve meses consecutivos en retroceso.
El organismo impositivo de Río Negro, que dirige Alejandro Palmieri, explicó la baja del último mes en la disminución por los tributos Inmobiliario y en Patentes por la incidencia de sus pagos anuales. Ambas recaudaciones cayeron a la mitad, en relación a marzo.
Puntualmente, los pagos de abril sumaron 71.811 millones frente a los 76.099 millones del último mes, que incluyen dos semanas del régimen de cancelación adelantada. Abril significó 4.288 millones menos al registro anterior, es decir, una baja nominal del 5,6% y algo más del 3% real.
Ingresos Brutos representó casi el 79% de la recaudación total de abril, con casi 56.560 millones frente a los 38.402 de igual mes del 2025. El alza nominal llegó al 47%, aunque, considerando el impacto inflacionario, esa disponibilidad también es positiva, con un alza del 11%.
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