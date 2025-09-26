Corre Caminata 2025 en Viedma contra el cáncer de mama: octubre rosa para prevenir

El sábado 5 de octubre las calles principales de Viedma y Carmen de Patagones se tiñen de rosa con el propósito de visibilizar la importancia de la prevención del cáncer de mama. Mujeres y la comunidad entera se unirán en un recorrido de cinco kilómetros por la causa.

Estas ciudades se preparan para ser escenario de la tercera edición de la “Corre-Caminata”, un evento gratuito y abierto que busca movilizar y concientizar sobre la detección temprana de esta enfermedad que afecta a tantas mujeres.

“Advance”, “Centro de Diagnóstico por Imagen”, “Clínica Viedma” y el “Instituto Multidisciplinario de Oncología” (IMO) son las instituciones de salud que organizan el evento deportivo y recreativo hace dos años.

«El rosa nos une. La acción marca la diferencia» es el lema de la edición 2025. La iniciativa se enmarca en las acciones del «Mes Rosa», declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en octubre, para sensibilizar sobre este tipo de cáncer.

Esta vez, se espera una participación masiva no solo de mujeres que transitan o transitaron la enfermedad, sino de la comunidad en general.

La participación es gratuita y abierta a todas las edades. Las inscripciones continúan abiertas desde el 15 de septiembre a través de un formulario disponible en las redes sociales de las instituciones organizadoras.

Corre Caminata 2025 en Viedma y Patagones: cronograma

El 5 de octubre, el día empieza a las 9 con la entrega de remeras para los primeros 200 inscriptos y palabras de bienvenida del staff médico a las 11. La largada oficial está programada para las 11:30.

El recorrido es de baja dificultad e iniciará en la Plaza de los Inmigrantes en Viedma, cruzará el puente ferrocarretero hasta el malecón de Carmen de Patagones y desde ahí, retornará a Viedma.

Los organizadores pondrán a disposición puestos de hidratación, acompañamiento, fruta y toma de presión durante y al finalizar el recorrido para todos los participantes.

Octubre Rosa por el cáncer de mama

Octubre es el mes mundial de concientización sobre el cáncer de mama, dedicado a informar y sensibilizar a la población y el rosa es el color identificatorio de la campaña.

El cáncer de mama es el cáncer más común entre mujeres a nivel mundial. En Argentina representa alrededor del 16% de todos los tipos de cánceres y es la principal causa de muerte por tumores en mujeres, en el país.

Por desgracia, en muchos casos se diagnostica en fases avanzadas, lo que realza la importancia de la detección temprana para salvar vidas, mejorar las posibilidades de tratamiento y la calidad de vida.

Actividades, charlas, caminatas y jornadas de salud son habituales para promover los controles médicos regulares, especialmente las mamografías, ya que la detección temprana aumenta significativamente las posibilidades de cura de esta enfermedad.