Ley Bases: el ataque al móvil de Cadena 3, el policía que lloró y la jubilada gaseada que se hicieron virales

En medio del caos generado por el operativo antipiquete y el avance de los manifestantes en contra de la Ley Bases, un joven policía que formaba parte del cordón de seguridad se quebró en llanto. El conmovedor hecho ocurrió durante un cruce de palabras con una chica. “Estás llorando y me doy cuenta, se te caen las lágrimas”, señaló ella.

Un policía se puso a llorar después de escuchar a una mujer y el jefe del operativo lo sacó de la primera línea pic.twitter.com/bV6x6Zt0gy — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) June 12, 2024

Pasadas las 13:45, los efectivos de la Policía Federal y de la Prefectura avanzaron para controlar a los manifestantes y despejar la calle Callao desde Congreso.

En un instante, mientras que la PFA estaba acordonada, la gente gritaba a los agentes y la cámara del canal de noticias TN captó a la joven que increpaba a uno de los policías frente a ella. “Da la cara, estás a tiempo, sacátelo, sacate el casco”, le dijo.

Se dirigía directamente al agente, visiblemente conmovido por la situación, pero no respondió. “Vení de este lado, porque acá nunca te vamos a empujar como te están haciendo para que vos des la jeta, para que a vos te peguen. No, no, nosotros, el pueblo nunca hace eso”, insistió la chica al ver que el efectivo reaccionaba a sus palabras.

“El pueblo te respalda, loco. El pueblo te defiende y estás llorando. Y me doy cuenta, se te caen las lágrimas, boludo. No seas así. Acá puede estar tu hijo, tus nietos, tu mamá. No seas boludo. No seas boludo, hijo”, reclamó la mujer.

Todavía sin responder, el agente de la PFA se salió del cordón y sus compañeros cubrieron rápidamente el espacio, mientras que la cámara pudo captar cómo se retiraba.

Caos por la Ley Bases en el Congreso: así prendieron fuego a un auto de Cadena 3

Un grupo de manifestantes volcó e incendió un auto perteneciente al grupo de medios Cadena 3. Todo se desencadenó en las afueras del Congreso de la Nación, donde los corresponsales del medio cordobés se encontraban cubriendo la manifestación por la Ley Bases.

MANIFESTANTES SIGUEN ARROJANDO PIEDRAS Y BOTELLAS

Mauricio Conti sigue frente al Congreso mientras llueven proyectiles a su alrededor



Orlando Morales, golpeado por quienes prendieron fuego em móvil de Cadena 3, está recibiendo atención médica https://t.co/1CWcYyFsDW pic.twitter.com/fW8tlAHnAV — Cadena 3 Argentina (@Cadena3Com) June 12, 2024

El hecho se produjo en cuestión de segundos y quedó registrado por las cámaras del canal de noticias TN.

Cerca de las 16:30, un grupo de manifestantes agarró el vehículo y decidió darlo vuelta, en medio del feroz enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. De inmediato, resolvieron prenderlo fuego y en cuestión de minutos el vehículo quedó totalmente consumido.

Caos por la Ley Bases en el Congreso: una jubilada fue gaseada luego de que se le cayera su celular

A lo largo de la jornada, diversos momentos tuvieron lugar en las inmediaciones del Congreso que se viralizaron rápidamente en redes sociales y en los medios masivos de comunicación. Uno de ellos fue el tremendo episodio que una jubilada vivió con dos gendarmes.

"Se me cayó el celular y, cuando me lo iban a alcanzar, me tiraron gas a los ojos"



⚠️ Una jubilada recibió un ataque de gas pimienta de las fuerzas de seguridad



🔴 [EN VIVO] https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/JiVrSgiSFA — C5N (@C5N) June 12, 2024

Según contó la señora, se le había caído el celular y una gendarme estaba intentando alcanzárselo, cuando de pronto otro efectivo llenó de gas pimienta su rostro, sin motivo aparente.

Al ser consultado por Lautaro Maislin de C5N, la mujer dijo: «Quiero recuperar mi celular, porque me empujaron y se me cayó el celular. Yo dije ‘mi celular, por favor, mi celular’, y una gendarme se agachó y me lo iba a alcanzar, y cuando me lo iba a alcanzar un compañero de ella me tiró gas a los ojos«, relató. Tras este duro momento que tuvo que vivir esta señora mayor, se pudo saber que logró recuperar su teléfono móvil.