Chubut: un mimado de Karina Milei tiene oposición y los libertarios se dividen en dos

No todo resulta fácil para La Libertad Avanza en Chubut en el armado electoral para las próximas elecciones de medio término que, para definir con un lugar común, “están a la vuelta de la esquina”. Las esquirlas de algunas internas que están golpeando en otras provincias también cayeron en este espacioso territorio y un grupo de dirigentes se le “paró de manos” al diputado nacional César Treffinger, un niño mimado de la hermana del presidente, Karina Milei. “No hay relación, no lo conozco mucho”, le dijo a diario RIO NEGRO el vicepresidente del partido libertario Eduardo Bertoni ante la consulta sobre el diputado nacional.

Lo cierto es que, por ahora, no hay acercamiento que valga. El partido irá por un lado con una “posición de apertura a formar frentes”, según dijo Bertoni y Treffinger por otro. “Nosotros no tenemos nada que ver con él. “Cayó” en la lista de Milei en 2023 porque el actual presidente salió corriendo a buscar candidatos en la provincia. Tenía un partido que se llamaba “Ciudadanos por Chubut” y cómo Milei no tenía tiempo se hizo todo corriendo. Nosotros hace 5 años que venimos con el partido y ahora nos reconocieron al tener el 4 por ciento de afiliados”, agregó Bertoni.

Lo cierto es que aún no se sabe si habrá internas o si irá cada uno por su lado pensando en octubre. La diferencia estará respecto de qué lado se posicionará Milei y su hermana. Si bien Treffinger no pertenece al “triángulo de hierro” es un referente para la “familia Milei” y está entre la decena de funcionarios y legisladores de mayor confianza del presidente. De hecho, en fotos en las que puede estar, está. Eso sí: en la provincia no se le conoce la voz y además tomó para sí, lo que Milei acostumbraba a hacer cuando era diputado: sortea su sueldo. Lo hace cada tres meses “sin incluir gastos de alojamiento” esto es lo que cobra por viáticos y desarraigo. En el último sorteo tuvo 15 mil anotados.

De acuerdo a algunas informaciones, la idea del actual diputado nacional es no buscar demasiado a los posibles candidatos para octubre: ya está midiendo a uno de sus hijos, de nombre Valentín, quien podría encabezar la lista. Además, abrió locales en varias ciudades de la provincia como Rawson, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, en cuyas calles se pueden ver transitando brillantes camionetas ploteadas con los logos la Libertad Avanza, algunas con altoparlantes.

Lo que no se sabe aún es que rumbo o posición tomarán algunos dirigentes libertarios que forman parte del gobierno de Ignacio Torres. Entre ellos, la ministra de Producción Laura Mirantes y el subsecretario de Pesca, Diego Brandán. En cuanto a la primera, desechó cualquier posibilidad de candidatura. Brandán es otro dirigente enfrentado con el diputado nacional. Más cerca de Bertoni podría formar parte de algún acuerdo. Fue candidato a intendente de Rawson por La Libertad Avanza en 2023 alcanzando una pequeña cantidad de votos los que no le alcanzaron siquiera para tener un concejal. Pero es un activo funcionario: hace más de una semana que está en Miami donde hubo una reunión para tratar temas de pesca ilegal.

Mientras todo esto ocurre en las filas libertarias, el gobernador Ignacio Torres dejó atrás una semana de éxitos políticos. Logró que la Legislatura le aprobara por amplia mayoría cuatro proyectos clave para la continuidad de su gobierno: un endeudamiento para obras por 650 millones de dólares, la creación de la Agencia Provincial de Recaudación, un acuerdo con Pan American Energy (PAE) para la reconversión del yacimiento de Cerro Dragón y una ley que regula el dominio de tierras con bosques nativos.

Pero el mandatario no solo tuvo el apoyo de su partido. También del Justicialismo. Entre ellos, el del camporista Emanuel Coliñir y el de Gustavo Fita, también presidente del PJ de Chubut. Antes de levantar la mano tuvieron palabras de elogio para los proyectos. Horas antes de la sesión ambos visitaron a Torres en la residencia oficial de Rawson donde seguramente, charlaron sobre estos temas.